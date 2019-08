Kultur im Kleiderladen – Caritasverband Koblenz e.V.

Konzert der Band NIEWOH am 19. September im Caritas-Kleiderladen

Schon von außen laden die großen, mit aktueller Sommermode dekorierten Schaufenster zum Besuch des Caritas-Kleiderladens in der Koblenzer Hohenzollernstraße 120 ein. Als Second-Hand-Laden bietet er ein reichhaltiges Angebot an Bekleidung, Schuhen und Haushaltswäsche. Fahrräder aus der Caritas-Fahrradwerkstatt, Bücher und kleinere Haushaltsgegenstände gehören ebenfalls zum Sortiment. Ziel ist es, in erster Linie Menschen mit geringem Budget zu unterstützen.

Unter dem Motto „Kultur im Kleiderladen“ finden regelmäßig auch Veranstaltungen nach Ladenschluss statt. So wird NIEWOH, die Band des Koblenzer Mehrgenerationenhauses, am Donnerstag, 19. September (19 Uhr) ein Konzert geben. Das Publikum erwartet ein besonderes Konzerterlebnis in dieser nicht alltäglichen Kultur-Location.

Die Band covert gerne Stücke von Bob Dylan oder Neil Young und wird das Publikum auch mit eigenen Kompositionen verzaubern. Der Eintritt ist frei. Eingeladen sind alle Menschen, die sich auf Live-Musik in einer besonderen Atmosphäre freuen.

Quelle / Foto: Caritasverband Koblenz e.V.

veröffentlicht am: 20.08.2019