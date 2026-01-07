Das Bibliotheksteam und die Autorin Bärbel Daub heißen am Donnerstag, 15. Januar, alle Kinder zur Vorlesestunde in der Stadtteilbücherei Horchheim willkommen.

Vorgelesen wird die Geschichte „Olov, der Wicht aus der Burg Lavatuff“.

Dabei geht es um Olov, einen kleinen Wicht, der in der Burg Lavatuff lebt. Zusammen mit seinem besten Freund, der Spinne „Feiner Faden“, geraten die beiden bei einem Ausflug durch die Burg in Schwierigkeiten. Können sie die unvorhergesehenen Probleme lösen?

Das Buch wird von der Erzieherin, Reitpädagogin und Autorin Bärbel Daub vorgestellt, die die Geschichte verfasst und gestaltet hat.

Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr und dauert etwa eine Stunde. Treffpunkt ist die Stadtteilbücherei Horchheim (Kirchstraße 8) in der Joseph-Mendelssohn-Grundschule . Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.