Kinder besuchen Stadtbücherei und Lahnsteins Oberbürgermeister

Lahnstein. Zum Jahresanfang empfing Oberbürgermeister Lennart Siefert traditionell die Sternsinger im Rathaus in der Kirchstraße. In ihren festlichen Gewändern und mit fröhlichen Gesichtern besuchten die Kinder gemeinsam mit Pfarrer Armin Sturm das Büro des Oberbürgermeisters. Neben den bekannten Sternsingerliedern brachten sie auch Segenswünsche für das neue Jahr mit.

Siefert hieß die Sternsinger herzlich willkommen, wünschte allen ein gutes neues Jahr und bedankte sich für ihren Besuch. „Es ist jedes Jahr aufs Neue beeindruckend zu sehen, mit wie viel Engagement und Begeisterung ihr diese lange Tradition fortführt. Ihr steht für Gemeinschaft, Nächstenliebe und Solidarität“, betonte der Oberbürgermeister.

Die Sternsingertradition, die in vielen Gemeinden rund um den 6. Januar gepflegt wird, hat dabei nicht nur das Ziel, den Segen in die Häuser zu bringen, sondern auch Spenden für Bedürftige zu sammeln, die verschiedenen Hilfsprojekten zugutekommen.

Auch Lahnsteins Oberbürgermeister überreichte eine Spende und für die Kinder zudem Gutscheine für einen Besuch in einem der Lahnsteiner Schwimmbäder.

Bildunterzeile:

Bild 1: Die festlich gekleideten Kinder brachten den traditionellen Segen. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)