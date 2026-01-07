Am 23. Februar nehmen Neuwieder Grundschulen „Schulneulinge“ auf

Die Anmeldung der Kinder, die im Sommer 2027 eingeschult werden, erfolgt am Montag, 23. Februar, in der Regel von 14 bis 16 Uhr, an den zuständigen städtischen Grundschulen. Alle Kinder, die das sechste Lebensjahr vor dem 1. September 2027 vollenden werden, sind durch die Erziehungsberechtigten anzumelden. Auch Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind, können auf Antrag der Eltern in die Schule aufgenommen werden, wenn ihre Entwicklung erwarten lässt, dass sie mit Erfolg am Unterricht teilnehmen können. Der Anmeldetermin für diese Kinder liegt aber erst im Februar des kommenden Jahres und wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Bei der Anmeldung sollte das zukünftige Schulkind möglichst persönlich dabei sein. Mitzubringen sind die Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch sowie ein Nachweis zur Immunität gegen Masern; letzteres sieht das Masernschutzgesetz vor. Falls der „Schulneuling“ eine Kindertagesstätte besucht, ist darüber ebenfalls eine Bescheinigung vorzulegen. Die Anmeldung zum Schulbesuch erfolgt auch für Kinder mit einer offensichtlichen oder vermuteten Beeinträchtigung bei der zuständigen Grundschule. Welche Grundschule das ist, ergibt sich aus den Schulbezirken. Diese werden durch den Wohnort des Kindes bestimmt. Die zukünftigen Schulkinder werden demnach an den folgenden Schulen des Stadtgebietes angemeldet:

Marienschule, Langendorfer Straße 165, 56564 Neuwied:

Am Schlosspark/B 42 – Bahndamm der Bundesbahnstrecke Köln-Niederlahnstein – Unterführung Wilhelm-Leuschner-Straße – Marktstraße bis Hausnummer 84 gerade und 99 ungerade, Hermannstraße – Brückenstraße – Dammstraße – Rhein

Geschwister-Scholl-Schule, Wallstraße 2, 56564 Neuwied:

Stadtgebiet Alt-Heddesdorf (bis Berggärtenstraße, ungerade Hausnummern) – Industriegebiet Distelfeld – Bahndamm der Bundesbahnstrecke Niederlahnstein-Köln bis Am Klärwerk/B 42

Grundschule Heddesdorfer Berg,

Ludwig-Erhard-Straße 14, 56564 Neuwied:

Stadtgebiet Heddesdorfer-Berg (ab Berggärtenstraße, gerade Hausnummern) – Kinder aus dem Gladbacher Feld

Sonnenlandschule, Sonnenstraße 46, 56564 Neuwied:

Langendorfer Feld – B 256 ab Bahndamm der Bundesbahnstrecke Niederlahnstein-Köln – Unterführung Wilhelm-Leuschner-Straße – Marktstraße ab Hausnummer 86 gerade und ab 101 ungerade, Hermannstraße – Brückenstraße – Dammstraße – Rhein

St.-Georg-Schule, Apostelstraße 5, 56567 Neuwied:

Stadtteil Irlich

Grundschule Feldkirchen, Schillerstraße 41, 56567 Neuwied:

Stadtteil Feldkirchen

Grundschule an der Wied, In der Lach 1, 56567 Neuwied:

Stadtteile Niederbieber, Segendorf, Rodenbach, Altwied

Friedrich-Ebert-Schule, Veilchenstraße 5, 56566 Neuwied:

Stadtteile Oberbieber und Torney

Wülfersberg-Grundschule, Frans-Hals-Straße 6, 56566 Neuwied:

Stadtteil Gladbach

Margaretenschule, Schulstraße 10, 56566 Neuwied:

Stadtteil Heimbach-Weis – Ortsteil Heimbach

Maria-Goretti-Schule, Sayner Straße 3, 56566 Neuwied:

Stadtteil Heimbach-Weis – Ortsteil Weis