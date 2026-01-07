Rika Baulig liest am 14. Januar in der Stadtbibliothek Neuwied

Mit der Lesung „Gedankenfetzen“ gibt die Stadtbibliothek Neuwied einer jungen Frau Raum, ihre persönlichen Texte einem breiteren Publikum vorzustellen. Am Mittwoch, 14. Januar, liest Rika Baulig um 18.30 Uhr aus ihrem Erstlingswerk.

In ihrem Buch schildert Baulig ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen und Essstörungen. In kurzen Texten und Gedankenfragmenten setzt sie sich mit ihrer eigenen Vergangenheit auseinander und gibt Einblick in innere Prozesse, Zweifel und Bewältigungsstrategien. Die Texte sind bewusst offen gehalten und richten sich an Menschen, die sich mit Themen wie mentale Gesundheit, Selbstreflexion und persönlicher Entwicklung beschäftigen.

Im Rahmen der Lesung spricht die junge Frau über die Hintergründe des Buches und liest ausgewählte Passagen. Die Veranstaltung versteht sich als Einladung zum Zuhören und Nachdenken und möchte dazu beitragen, einen offenen Umgang mit psychischen Erkrankungen zu fördern. Gleichzeitig bietet der Abend Raum für sensiblen Austausch über Erfahrungen, die viele Menschen betreffen, aber allzu oft noch im Verborgenen bleiben.

Der Eintritt zur Lesung in den Räumen der Stadtbibliothek Neuwied, Pfarrstraße 8, ist kostenlos. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Anmeldungen nimmt die Stadtbibliothek telefonisch unter 02631 / 802 700 oder per E-Mail an stadtbibliothek@neuwied.de entgegen.