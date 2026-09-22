Das Bibliotheksteam und Henriette Vogt heißen am Donnerstag, 24. September, alle Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren zur Vorlesestunde in der StadtBibliothek im Forum Confluentes willkommen. Vorgelesen wird eine Herbstgeschichte aus der Reihe „Bobo Siebenschläfer“ von Markus Osterwalder.

Die Vorlesestunde beginnt um 16:00 Uhr und dauert etwa 45 Minuten. Treffpunkt ist das 4. Obergeschoss der StadtBibliothek am Zentralplatz.

Im Anschluss an die Geschichte dürfen die Kinder noch kreativ werden und gemeinsam eine kleine herbstliche Überraschung basteln. Die Teilnahme ist kostenlos.