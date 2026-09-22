Das bundesweite Motto der Interkulturellen Wochen 2026 lautet erneut „DAFÜR!“. Damit wird das im vergangenen Jahr eingeführte Motto bewusst fortgeführt und ein klares Zeichen für eine offene, vielfältige und demokratische Gesellschaft gesetzt.

Gerade vor dem Hintergrund zunehmender gesellschaftlicher Spannungen und Polarisierung kommt es darauf an, nicht nur Positionen des „Dagegen“ zu formulieren, sondern auch deutlich zu machen, wofür wir gemeinsam einstehen: für Respekt und Menschlichkeit, für Vielfalt und für ein gutes Miteinander.

Die Interkulturellen Wochen bieten auch in diesem Jahr Gelegenheit, Begegnung und Austausch zu fördern und die Vielfalt des gesellschaftlichen Zusammenlebens sichtbar zu machen.

Zahlreiche Koblenzer Initiativen, Vereine, Institutionen und engagierte Menschen setzen sich dafür ein, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und Vorurteile abzubauen. Dies geschieht wieder durch eine Vielzahl an Veranstaltungen, Begegnungen, kulturellen Angeboten, Diskussionen, sowie Aktionen im Zeitraum vom 27. September bis zum 17. Oktober. Die Organisation der Interkulturellen Wochen in Koblenz liegt in den Händen des Beirats für Migration und Integration. Dieser lädt am 29. September, um 17.30 Uhr, zum Beispiel selbst zu der Veranstaltung „70 Jahre Anwerbeabkommen BRD-Italien“ in das Koblenzer Rathaus ein.

Das gesamte Programm der Interkulturellen Wochen 2026 in der Stadt Koblenz mit rund dreißig Veranstaltungen und Aktionen ist unter https://koblenz.de/ikw zu finden.

Fotos (Sascha Ditscher / Stadt Koblenz):

1. Akteurinnen und Akteure der Pressekonferenz zu den Interkulturellen Wochen 2026 Koblenz um Bürgermeisterin Dr. Dagmar Kranz (vordere Reihe MItte)

2. Plakate zu den Interkulturellen Wochen 2026