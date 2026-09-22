Wie funktioniert ein Krematorium? Was geschieht bei einer Einäscherung und was bleibt am Ende übrig? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen beim Tag der offenen Tür im Krematorium auf dem Bezirksfriedhof Metternich, Bubenheimer Weg 90, am Samstag, 26. September 2026.

Der Tag beginnt um 10.30 Uhr mit der feierlichen Einweihung der nahegelegenen, umfassend sanierten Friedhofskapelle. Besonderer Blickfang ist das Buntglasfenster des Koblenzer Künstlers Heinz Kassung, das mit Unterstützung der Koblenzer Kultur Stiftung gerettet, restauriert und in der Kapelle dauerhaft eingebaut werden konnte.

Im Anschluss öffnet das Krematorium seine Türen für Besucherinnen und Besucher. Bis 17 Uhr besteht die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und sich ausführlich über die Technik und die Abläufe in einem Krematorium zu informieren.

Fachkundige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erklären, wie die beiden Kremationsöfen funktionieren, welche technischen Abläufe dahinterstehen und wie eine Kremierung Schritt für Schritt durchgeführt wird. Die Besucherinnen und Besucher erhalten dabei auch die Gelegenheit, einen Blick in die Öfen zu werfen und die technischen Anlagen kennenzulernen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist der Ablauf rund um die Einäscherung. Dabei wird unter anderem erläutert, wie ein Verstorbener im Krematorium aufgenommen und für die Kremierung vorbereitet wird, wie die Identität während des gesamten Prozesses sichergestellt wird und welche Arbeitsschritte nach der Einäscherung erfolgen.

Besonders interessant dürfte für viele Besucherinnen und Besucher die Begutachtung einer Aschekapsel sein. Anhand eines konkreten Beispiels wird erklärt, was nach der Kremierung tatsächlich zurückbleibt, wie die verbliebenen Bestandteile aufbereitet werden und wie sie schließlich in die Aschekapsel gelangen.

Der Tag der offenen Tür soll dazu beitragen, die Abläufe in einem Krematorium transparent zu machen und Berührungsängste abzubauen. „Wir möchten zeigen, was hinter den Türen unseres Krematoriums passiert, und dabei offen und sachlich über einen Bereich informieren, mit dem die meisten Menschen nur selten in Berührung kommen“, erklärt Andreas Hartmann, Technischer Leiter des Krematoriums Koblenz.

Die Besucherinnen und Besucher haben Gelegenheit, Fragen zu stellen und sich ausführlich über die technischen und organisatorischen Abläufe einer Kremierung zu informieren. Darüber hinaus informiert die Friedhofsverwaltung über die verschiedenen Möglichkeiten der Bestattung und die entsprechenden Grabangebote auf den Koblenzer Friedhöfen.

Fotos: Verena Groß / Stadt Koblenz

Bildunterschrift:

Am Tag der offenen Tür im Krematorium Koblenz am Bubenheimer Weg 90 können Interessierte auch einen Blick in die Kremationsöfen sowie in den Technikraum werfen.

Die Friedhofskapelle Metternich wird nach der Sanierung feierlich wiedereröffnet. Die Buntglasfenster des Koblenzer Künstlers Heinz Kassung sind ein besonderer Blickfang.