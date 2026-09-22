Das Mittelrhein-Museum hat die Arbeit „Sternenstaub 3“ (2026) der Künstlerin Lena Feldmann erworben. Ermöglicht wurde der Ankauf durch die finanzielle Unterstützung des „Vereins der Freundinnen und Freunde des Mittelrhein-Museums und des Ludwig Museums zu Koblenz e.V.“.

Lena Feldmann (*1988, Rheda-Wiedenbrück) lebt und arbeitet in Lohmar. Nach einer Ausbildung zur Kunstglaserin am Berufskolleg Rheinbach studierte sie von 2009 bis 2015 Freie Kunst am Institut für Künstlerische Keramik und Glas (IKKG) der Hochschule Koblenz am Standort Höhr-Grenzhausen. Währenddessen absolvierte sie 2013 ein Auslandssemester am Sydney College of the Arts in Australien. Seit 2015 ist Lena Feldmann als Dozentin für Glasgestaltungstechniken am IKKG tätig. Zudem ist sie Vorstandsmitglied der „Arbeitsgemeinschaft bildender Künstler am Mittelrhein“ (AKM).

In ihrem Werk kreist Lena Feldmann um verborgene Ordnungen: Verbindungen zwischen Mikro- und Makrokosmos, zwischen Zelle und Landschaft. Sie ist hingerissen von Momenten, die zu schnell vergehen – Lichtreflexe, Blasen, topografische Linien – und sucht in ihnen eine Form von Resonanz: nicht Ordnung als Kontrolle, sondern als leises Gefüge, das trägt. Das Besondere an ihrer Arbeit ist die Verbindung aus hoher Handwerkskompetenz und poetischer Materialforschung: Sie macht Flüchtiges sichtbar und haltbar, ohne ihm seine Leichtigkeit zu nehmen.

Direktor Dr. Matthias von der Bank begründet die Wahl folgend: „Lena Feldmann gehört zur neuen Künstlergeneration innerhalb der AKM. Sie machte schon in jungen Jahren mit faszinierend komplexen und fragilen Glasobjekten nachdrücklich auf sich aufmerksam. Es ist erstaunlich, mit welcher Leichtigkeit sie ihr künstlerisches Konzept vollkommen stimmig auch im Bereich der Grafik und Druckgrafik entfalten kann. Die Serie ‚Sternenstaub‘ fiel mir beim diesjährigen ‚Aschermittwoch der Künstler‘ besonders positiv auf. Das Mittelrhein-Museum freut sich, dass das Werk dank des Freundeskreises aus der Ausstellung heraus erworben werden konnte. Damit stärken wir insbesondere die junge Kunst in der Sammlung.“

Künstlerin Lena Feldmann führt zu dieser Arbeit näher aus: „In der Monotypie ‚Sternenstaub 3‘ richte ich den Blick in die Ferne. Das tiefe Blau erinnert an die Weite des nächtlichen Himmels, während punktuelle Aussparungen wie Sterne erscheinen. Die Kreisform lässt an den Blick durch ein Teleskop denken und eröffnet einen konzentrierten Blick ins Unendliche. Präzise Vorbereitung und ein offener Druckprozess verbinden sich zu einem Bild, das Ruhe, Distanz und Neuorientierung erfahrbar macht.“

Kulturdezernent Ingo Schneider freut sich sehr über die Neuerwerbung „Sternenstaub 3“. „Das ist eine tolle Arbeit von Lena Feldmann, die die Sammlung des Mittelrhein-Museums wunderbar ergänzten wird. Ich bin unserem überaus aktiven Förderverein sehr dankbar, der den Ankauf möglich gemacht hat. So ist das Haus wieder um ein aktuelles Werk aus der Region reicher.“

Ergänzend hierzu formuliert Elisabeth Sauer-Kirchlinne, Vorsitzende des Vereins „Freundinnen und Freunde des Mittelrhein-Museums und des Ludwig Museums zu Koblenz e.V.“: „Ohne bürgerschaftliches Engagement ist der Ausbau der Sammlung des Mittelrhein-Museums nicht möglich. Die Museumsfreunde freuen sich, dass es gelungen ist, ein Werk der Künstlerin Lena Feldmann für das Museum zu erwerben. Ihre Arbeit ergänzt die Sammlung um eine zeitgenössische Position.“

Bildnachweis: Lena Feldmann | Sternenstaub 3 | aus: Sternenstaub | 2026 | Bildrecht und Repro: Mittelrhein-Museum / Thomas Hardy

Foto: Melanie Krause/ Mittelrhein Museum: v. l. n. r.: Elisabeth Sauer-Kirchlinne, Vorsitzende des Freundekreises der Koblenzer Museen, Ingo Schneider, Dezernent für Bildung & Kultur der Stadt Koblenz, Lena Feldmann, Künstlerin und Dr. Matthias von der Bank, Direktor Mittelrhein-Museum