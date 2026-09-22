Im Rahmen der Wochen der seelischen Gesundheit laden die Koordinierungsstelle für Psychiatrie des Landkreises Mayen-Koblenz und der Stadt Koblenz sowie der Sozialpsychiatrische Dienst des Gesundheitsamts Mayen-Koblenz herzlich zu einer Lesung ein. Die Autorin Joke Volkmer liest aus ihrem am Montag, 21. September 2026 erscheinenden Buch „Plötzlich in der Schublade – Schizophrenie verstehen“ und richtet sich damit an Betroffene, Angehörige und tägliche Begleiter.

Die Diagnose Schizophrenie verändert das Leben oft von einem Moment auf den anderen. Plötzlich stehen Begriffe, Ängste und Unsicherheiten im Raum: Was bedeutet die Diagnose? Was passiert gerade mit mir? Wie kann ich trotz allem meinen eigenen Weg finden? Das Buch begleitet auf diesem Weg – mit verständlich aufbereitetem Wissen, persönlichen Erfahrungen und praktischen Impulsen für den Alltag. In jedem Kapitel verbinden sich Theorie, Erfahrungswissen und konkrete Übungen, die dabei helfen, die eigene Selbstwirksamkeit Schritt für Schritt zu stärken.

Die Autorin Joke Volkmer kennt aus eigenem Erleben, was es bedeutet, in eine Schublade gesteckt zu werden. Sie erkrankte selbst an Schizophrenie und absolvierte in der Vergangenheit eine Ausbildung zur EX-IN-Genesungsbegleiterin – eine Qualifizierung, die Menschen mit eigener Psychiatrieerfahrung dazu befähigt, andere Betroffene auf ihrem Genesungsweg zu begleiten. Dieses Erfahrungswissen aus zwei Perspektiven – der persönlichen wie der begleitenden – prägt ihr Buch: Es spricht nicht über Menschen mit einer Schizophrenie-Diagnose, sondern mit ihnen und für sie.

Im Anschluss an die Lesung besteht Gelegenheit für den persönlichen Austausch. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Die Veranstaltungen werden in Kooperation mit dem Haus der Familie Andernach und der Katholischen Familienbildungsstätte Koblenz e. V. durchgeführt.

Termine:

Montag, 5. Oktober, 17:00 Uhr — Haus der Familie Andernach, Gartenstr. 4, 56626 Andernach

Dienstag, 20. Oktober, 17:00 Uhr — Katholische Familienbildungsstätte Koblenz e. V., Thielenstr. 13, 56073 Koblenz

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