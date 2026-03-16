Henriette Vogt heißt am Donnerstag, 19. März, alle Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren zur Vorlesestunde willkommen, in der „Das Osterküken“ von Geraldine Eschner & Alexandra Junge vorgelesen wird.

Wann ist Ostern? Mal im März, dann wieder im April: Das Datum ändert sich jedes Jahr. Warum eigentlich? Hilda, die liebenswerte Henne, will es wissen, denn ihr Küken möchte genau am Ostersonntag auf die Welt kommen. So macht sie sich auf, das Geheimnis zu lüften.

Vorgelesen wird ab 16:00 Uhr. Die Dauer der Veranstaltung beträgt etwa eine Dreiviertelstunde. Treffpunkt ist das 4. OG der StadtBibliothek am Zentralplatz.