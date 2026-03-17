Jugendbildungsfahrt für Jugendliche ab 12 Jahren hat in den Herbstferien vom 5. bis 8. Oktober die Metropole Hamburg als Ziel

Kreis Neuwied. In der ersten Woche der Herbstferien vom 5. bis 8. Oktober 2026 heißt es für Jugendliche ab 12 Jahren: Koffer packen und auf in die Hansestadt!

Angeboten wird die viertägige Jugendbildungsfahrt nach Hamburg von der Kreisjugendpflege Neuwied, der Kreisjugendpflege Altenkirchen und der Verbandsgemeinde-Jugendpflege Asbach.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer reisen mit dem ICE in den Norden Deutschlands. Vor Ort erwartet die Jugendlichen ein abwechslungsreiches und spannendes Programm. Dazu zählen unter anderem eine stimmungsvolle Lichterfahrt durch den Hamburger Hafen sowie eine erlebnisreiche Nachtwächtertour durch die historische Altstadt. Natürlich darf auch ein Besuch der beeindruckenden Elbphilharmonie, liebevoll „Elphi“, genannt nicht fehlen.

Neben den festen Programmpunkten bleibt auch ausreichend Zeit, die Stadt in Kleingruppen zu erkunden, zu bummeln und das besondere Flair Hamburgs zu genießen. Zudem ist der Besuch des Musicals „Zurück in die Zukunft“ geplant.

Im Mittelpunkt der Fahrt stehen neben kulturellen Highlights vor allem aber die gemeinsame Zeit und das Miteinander in der Gruppe mit jeder Menge Spaß und neuen Erfahrungen.

Im Teilnahmebeitrag von 270 Euro enthalten sind die Hin- und Rückfahrt mit dem ICE, drei Übernachtungen mit Frühstück sowie das geplante Programm.

Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen. Die Plätze sind begrenzt.

Interessierte Erziehungsberechtigte können ihre Kinder beim Kreisjugendamt Altenkirchen, Anna Beck, per E-Mail unter anna.beck@kreis-ak.de anmelden.