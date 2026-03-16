Neue Broschüre verrät auch aktuelle Tipps für Einheimische

Pünktlich zum Frühlingsanfang bringt die Stadt Neuwied erstmals ein Gästemagazin heraus. Die 48 Seiten starke Broschüre erscheint am 16. März und lädt sowohl Gäste als auch Einheimische dazu ein, die Deichstadt unter dem Motto „Neuwied ganz fürstlich“ (neu) zu entdecken. Das Magazin bündelt zahlreiche Informationen und Inspirationen für einen Aufenthalt in Neuwied. Vorgestellt werden unter anderem Ausflugs- und Freizeitmöglichkeiten, Wander- und Radtouren, Stadtführungen sowie Wissenswertes zur Geschichte der Stadt. Ergänzt wird das Heft durch Übersichten zu teilnehmenden Restaurants und Gastgebern sowie praktische Tipps für den Aufenthalt vor Ort.

Dabei richtet sich das Gästemagazin bewusst nicht nur an Touristinnen und Touristen. Auch für Menschen aus Neuwied und der Region hält es zahlreiche Anregungen bereit – etwa für Freizeitaktivitäten, Ausflüge oder neue Perspektiven auf bekannte Orte in der eigenen Stadt. Ein besonderer Fokus liegt zudem auf Familien. Neben vielen Ausflugstipps für Groß und Klein enthält das Magazin eigens gestaltete Kinderseiten mit Rätseln und Malmotiven.

„Das Team der Tourist-Information hat in den vergangenen Monaten intensiv am Neuwieder Gästemagazin gearbeitet und sehr viel Herzblut hineingesteckt“, resümiert Vanessa Selent vom Amt für Stadtmarketing den Entstehungsprozess. Ziel sei es gewesen, eine ansprechende und informative Broschüre zu entwickeln, die Lust darauf macht, Neuwied zu erkunden. Das neue Magazin ist zugleich ein Baustein der aktuellen Tourismus- und Vermarktungsstrategie der Stadt. Als Maßnahme im Handlungsfeld „Marketing, Kommunikation und Gästeservice“ soll es Besuchern ebenso wie Einheimischen einen attraktiven und übersichtlichen Zugang zu den Angeboten der Deichstadt ermöglichen.

Das Heft ist für eine Laufzeit von zwei Jahren konzipiert. Danach soll eine neue Ausgabe mit einem anderen thematischen Schwerpunkt erscheinen. Das Gästemagazin ist kostenlos erhältlich – unter anderem in der Tourist-Information Neuwied sowie an weiteren Auslagestellen im Stadtgebiet.

BUZ: Das Team der Neuwieder Tourist-Information wirft einen ersten Blick in die fertige Broschüre. (Foto: Zimpfer Photography)