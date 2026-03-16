Die Brückenbaustelle in den Koblenzer Stadtteilen Rauental und Goldgrube schreitet weiterhin im Zeitplan voran. Im Auftrag des städtischen Tiefbauamtes wird am kommenden Wochenende, 14. auf 15. März, sowie am darauffolgenden Wochenende, 21. auf 22. März, der Einhub einzelner Brückenüberbauteile stattfinden. Hierfür muss die 12-gleisige Bahnanlage voll gesperrt werden.

„Die Sperrung der Bahngleise für unseren Einhub der Brückenteile mussten wir drei Jahre vor Baubeginn anmelden und mit der Deutschen Bahn abstimmen. Das ist schon eine Herausforderung “, erinnert sich Tiefbauamtsleiter Dr.-Ing. Kai Mifka.

Im Nachgang müssen die vier Schüsse noch miteinander verschweißt werden.

Grundsätzlich sind die Arbeiten auf der Seite des Stadtteils Goldgrube in der Bogenstraße weit fortgeschritten. Die künftige Rampe für den Fuß- und Radverkehr ist bereits ersichtlich und wurde dank so genannter Ruhepodeste, auch barrierefrei gestaltet. Bereits am Dienstag, 17. März, kann die Betonage der Rampe auf dieser Seite stattfinden – die vorbereitenden Schalungs- und Stahlarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen. „Hier werden rund 150 m³ Beton verbaut, das entspricht rund 25 Betonmischfahrzeugen. Zum Verteilen wird hier – wie bei der Pfaffendorfer Brücke – eine Betonverteilerpumpe eingesetzt“, sagt Tiefbauamtsleiter Dr.-Ing. Kai Mifka.

Sobald die Arbeiten in der Bogenstraße abgeschlossen sind, werden die Schalungs- und Betonierarbeiten auf der Rauentaler Seite weitergehen.

Die Brücke inklusive Rampen werden am Ende eine Gesamtlänge von rund 444 Metern aufweisen. Die geplante Fertigstellung des eigentlichen Bauprojektes ist weiterhin für Ende 2026 vorgesehen.

Bildunterschrift 1: Im Stadtteil Goldgrube ist die Rampe bereits vollumfänglich ersichtlich. Foto: Schnorpfeil/ Niklas Scheid