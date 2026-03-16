Digitale Bibliothek erhält neue Funktionen

Ob E-Book, Hörbuch oder digitale Zeitschrift – viele Leserinnen und Leser nutzen die Onleihe Rheinland-Pfalz inzwischen ganz selbstverständlich. Ab dem 24. März startet nun die nächste Generation des Angebots: die Onleihe 3. Für die Einführung der neuen Plattform wird die Onleihe vorübergehend nicht erreichbar sein. Die Umstellung beginnt am Montag, 23. März, ab 22 Uhr und soll voraussichtlich am Dienstag, 24. März, gegen Mittag abgeschlossen sein.

Die grundlegend überarbeitete Plattform bringt mehrere neue Funktionen mit sich. Künftig können Nutzerinnen und Nutzer etwa Leihfristen für alle Medienarten verlängern. Außerdem synchronisiert die Onleihe Lese- und Hörstände geräteübergreifend zwischen App und Web-Onleihe. Neu sind auch eine unbegrenzte Merkliste, eine persönliche Leihhistorie sowie ein augenschonender „Dark Mode“. Damit der Umstieg möglichst reibungslos verläuft, empfiehlt die Stadtbibliothek Neuwied, alle Vormerkungen noch vor der Umstellung abzuholen. Außerdem sollten Nutzende prüfen, ob für ihre Geräte aktuelle Software-Updates verfügbar sind und ob diese die Mindestanforderungen erfüllen. Weitere Informationen dazu finden sich im FAQ-Bereich der Onleihe.

Die neue Onleihe 3-App kann bereits jetzt kostenlos auf Smartphones und Tablets mit den Betriebssystemen Android, iOS und Fire OS aus den jeweiligen App-Stores heruntergeladen werden. Wer die Onleihe über einen PC, Laptop oder E-Reader von PocketBook oder tolino nutzen möchte, gelangt über die Webseite https://rlp.onleihe.de/ direkt zur zentralen Bibliotheksauswahl mit anschließender Anmeldemöglichkeit. Wichtig: Die bisherige Onleihe-App kann nach der Umstellung nicht mehr genutzt werden. Informationen zu den technischen Voraussetzungen sowie weitere Details zur Onleihe 3 finden sich unter https://hilfe.onleihe.de/. Dort steht auch ein kostenloser Onleihe-Guide mit den wichtigsten Informationen für Interessierte bereit. Die Onleihe RLP (www.onleihe-rlp.de) ist ein Verbund rheinland-pfälzischer Bibliotheken. Das Landesbibliothekszentrum koordiniert die digitale Bibliothek, das Land fördert das Angebot.