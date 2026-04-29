Das Bibliotheksteam heißt am Donnerstag, 30.April alle Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren zur Vorlesestunde willkommen, in der „Was ist denn ein Kattonk?“ von Sabine Bohlmann vorgelesen wird.

Was macht man mit einem seltsamen Ding, das einfach so im Wald liegt? Die kleine Maus und ihre Freunde wissen es sofort: Man spielt damit! Aus einem einfachen Karton wird ein Schiff, ein Flugzeug, ein Haus – und noch so viel mehr. Mit Fantasie und Neugier entdecken die Tiere, was alles möglich ist, wenn man gemeinsam träumt.

Vorgelesen wird ab 16:00 Uhr. Die Dauer der Veranstaltung beträgt etwa eine Dreiviertelstunde. Treffpunkt ist das 4. OG der StadtBibliothek am Zentralplatz.