Koblenz, April 2026 – Vom 02. Mai bis zum 30. Oktober lädt das Löhr Center Koblenz seine Besucherinnen und Besucher zu einer außergewöhnlichen Mitmach-Aktion ein: „Versuchs Mal – Faszination Physik“ bringt spannende naturwissenschaftliche Phänomene direkt in die Mall – zum Ausprobieren, Anfassen und Erleben für die ganze Familie.

Die interaktive Ausstellung macht Physik auf einfache und spielerische Weise begreifbar. An zahlreichen Exponaten können große und kleine Entdecker selbst aktiv werden und alltägliche Phänomene mit allen Sinnen erforschen. Statt trockener Theorie stehen Neugier, Staunen und eigenes Erleben im Mittelpunkt.

„Versuchs Mal – Faszination Physik“ ist dabei mehr als eine klassische Ausstellung: Es ist eine offene Erlebniswerkstatt, in der Besucherinnen und Besucher gemeinsam rätseln, experimentieren und die Umwandlung von Kraft, Energie und Bewegung direkt erfahren können.

Die einzelnen Stationen sind selbsterklärend konzipiert und sprechen sowohl den Spieltrieb als

auch den Verstand an – unabhängig vom Alter oder Vorwissen. Das Konzept richtet sich bewusst an ein breites Publikum: Ob neugierige Familien, wissbegierige Jugendliche oder spontan vorbeikommende Shoppinggäste – alle sind eingeladen, mitzumachen und sich faszinieren zu lassen. Lernen geschieht hier ganz nebenbei, getragen von emotionalem Erleben und sozialem Austausch.

Mit „Versuchs mal – Faszination Physik“ verbindet das Löhr Center Koblenz Shopping mit Entdecken und Staunen und ermöglicht seinen Besucherinnen und Besuchern ein besonderes Erlebnis mit echtem Mehrwert – informativ, unterhaltsam und kostenlos für alle.