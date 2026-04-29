In der Dämmerung und nachts sind sie derzeit auf dem Hauptfriedhof unterwegs: Wildschweine richten aktuell vor allem am westlichen Ende des Geländes Schäden an. Insbesondere auf Feld 15 in Richtung Hang sowie auf dem Alliiertenfriedhof haben die Tiere den Boden auf der Suche nach Nahrung massiv aufgewühlt.

Vermutlich gelangen die Wildschweine durch das Tor am Hammpfad auf das eigentlich umzäunte Areal. Der städtische Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen sucht nach Schwachstellen oder Löchern im Zaun, um sie zu schließen.

Zudem werden die Friedhofsbesucher dringend gebeten, sämtliche Tore nach dem Betreten oder Verlassen des Friedhofs stets geschlossen zu halten. Entsprechende Hinweisschilder wurden bereits an den betroffenen Eingängen aufgehängt.

Bildunterzeile:

Vermutlich über das Tor am Hammpfad gelangen Wildschweine auf den Hauptfriedhof, wo sie unter anderem in den Grabfeldern den Boden aufwühlen. Foto: Stadt Koblenz/Verena Groß