Platz zwei und drei für Nachwuchsprojekte aus Prüm und Koblenz

KOBLENZ/PRÜM/BOPPARD. Großer Erfolg für den wissenschaftlichen Nachwuchs aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz: Zwei Projekte, die beim Koblenzer Regionalwettbewerb von „Jugend forscht junior“ jeweils den ersten Platz belegt hatten, haben nun auch beim Landeswettbewerb überzeugt. Beim Landesentscheid, der bei Boehringer Ingelheim ausgetragen wurde, erreichte ein Projekt den zweiten Platz im Fachgebiet Technik, ein weiteres wurde mit dem dritten Platz im Fachgebiet Geo‑ und Raumwissenschaften ausgezeichnet.

Beide Projekte hatten sich durch ihren Sieg beim Regionalwettbewerb Koblenz für den Landeswettbewerb qualifiziert. Für diesen Regionalwettbewerb ist die Energieversorgung Mittelrhein (evm) seit vielen Jahren Patenunternehmen.

Im Fachgebiet Geo‑ und Raumwissenschaften erreichten Marla Weinand (13), Linus Gierten (13) und Carina Peters (14) vom Regino‑Gymnasium Prüm den dritten Platz auf Landesebene. Die drei Nachwuchsforscherinnen und ‑forscher hatten sich intensiv mit dem Raumklima verschiedener Schulgebäude beschäftigt und untersucht, wie Temperatur, Luftqualität und bauliche Unterschiede das Lernklima beeinflussen. Mit ihrem strukturierten Mess‑ und Analyseansatz überzeugten sie die Fachjury auch beim Landeswettbewerb.

Im Fachgebiet Technik sicherte sich Matti Schönerstedt (13) aus Boppard den zweiten Platz. Der Schüler des Bischöflichen Cusanus-Gymnasiums hatte einen eigenen 3‑D‑Scanner entworfen, gebaut und programmiert. Die Jury würdigte insbesondere den hohen technischen Anspruch, den großen Eigenanteil sowie die praxisnahe Umsetzung des Projekts.

Als Patenunternehmen des Koblenzer Regionalwettbewerbs freut sich die evm besonders über das erfolgreiche Abschneiden der beiden Regionalsieger. „Dass zwei Projekte aus unserem Regionalwettbewerb auch auf Landesebene so erfolgreich sind, ist eine großartige Bestätigung für die Qualität und das Engagement der jungen Forscherinnen und Forscher“, sagt Marcelo Peerenboom, Patenbeauftragter der evm. „Marla, Linus und Carina sowie Matti haben eindrucksvoll gezeigt, mit wie viel Neugier, Ausdauer und Fachwissen junge Menschen an wissenschaftliche Fragestellungen herangehen. Darauf können sie sehr stolz sein.“

Der Landeswettbewerb „Jugend forscht junior“ bietet besonders jungen Talenten die Möglichkeit, ihre Ideen einer breiten Fachöffentlichkeit zu präsentieren und sich mit Gleichgesinnten aus ganz Rheinland‑Pfalz zu messen. Für die evm ist das Engagement als Patenunternehmen ein zentraler Beitrag zur Förderung von Bildung, Innovation und wissenschaftlichem Nachwuchs in der Region.

Fotos:

Raumklima: Carina Peters, Linus Gierten und Marla Weinand (von links) beschäftigten sich mit dem Raumklima ihrer Schule. Foto: Sascha Ditscher/evm