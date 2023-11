Bürgermeister Jung liest in Neuwieder Marienschule

Zwischen den Deckeln von Büchern liegen phantastische Welten verborgen, die nur darauf warten, von uns entdeckt zu werden. Doch in der heutigen Zeit geht unser Griff viel häufiger zum Smartphone, als zum Buch. Wie viel man dadurch verpasst, wird jedem klar, der doch dann und wann mal ein Buch aufschlägt. Lesen eröffnet der eigenen Phantasie einen schier unbegrenzten Raum an Möglichkeiten und lässt vor allem Kinder mit anderen Augen auf die Welt blicken. „Es ist wichtiger denn je, an das Vorlesen zu erinnern und Eltern und Kinder zu motivieren, sich gegenseitig vorzulesen“, schätzt Neuwieds Bürgermeister Peter Jung die Bedeutung für die Kindesentwicklung ein. Aus diesem Grund hat er im Rahmen des bundesweiten Vorlesetages der Klasse 3a der Marienschule aus dem Buch „Die große Wortfabrik“ vorgelesen und sich danach mit ihnen über den Inhalt ausgetauscht.

Die Lust am (Vor-)Lesen zu fördern, ist zentrales Anliegen des bundesweiten Aktionstages, der auch in Neuwied an verschiedenen Orten unter dem Motto „Lesen verbindet“ begangen wurde. In der Stadtbibliothek präsentierte Leiter Volker Trümper Grimms Märchen auf ungewöhnliche Weise: Mit einem Kamishibai – einem traditionellen japanischen Erzähltheater – wurden die alten Geschichten zu neuem Leben erweckt und zogen Klein und Groß in ihren Bann. Der bundesweite Vorlesetag, der seit 2004 jährlich durchgeführt wird, soll kein einmaliges Ereignis bleiben, sondern Eltern als Beispiel und Erinnerung dienen. Regelmäßiges Vorlesen unterstützt Kinder beim Sprechen- und Lesenlernen und spielt eine zentrale Rolle für ihre weitere Bildung und Entwicklung. Wer Stoff zum (Vor-)Lesen benötigt, ist bei der Stadtbibliothek im Historischen Rathaus, Pfarrstraße 8, an der richtigen Adresse. Hier gibt es mehr als 8000 Kinder- und Jugendbücher zu entdecken und darüber hinaus natürlich auch eine breite Auswahl an Romanen, Sachbüchern und vielem mehr. Weitere Informationen sind telefonisch unter 02631 802 700, per E-Mail an stadtbibliothek@neuwied.de oder unter https://stadtbibliothek.neuwied.de/stadtbibliothek erhältlich.

Bildunterschrift:

Vorlesetag an der Neuwieder Marienschule: Bürgermeister Peter Jung fand in der Klasse 3a viele offene Ohren.

(Foto von Peter Jungs Handy)