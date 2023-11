Außergewöhnliches Musikereignis zum Jahresausklang im Jugendkulturzentrum

Lahnstein. In einem fulminanten Abschluss des Jahres präsentiert die Acoustic Lounge am 16. Dezember ein ganz besonderes Konzert, bei dem zwei virtuose Künstler und Meister ihrer Instrumente aufeinandertreffen: Der charismatische Gitarrist Lulo Reinhardt, eine herausragende und authentische Stimme der Sinti- und Roma-Musik, präsentiert an diesem Abend seine einzigartige und interkulturelle Fusion aus Gypsy, Jazz, Flamenco sowie südamerikanischen und nordafrikanischen Rhythmen. Ihm zur Seite steht Daniel Stelter, einer der meistgefragten Jazzgitarristen Deutschlands, der mit seinem unnachahmlichen Stil über Genregrenzen hinweg begeistert – von Pop über Jazz bis hin zur Klassik.

Das Konzert verspricht einen musikalischen Hörgenuss auf höchstem Niveau, wenn diese beiden Ausnahmekünstler ihre Kreativität und Virtuosität auf der Bühne entfalten. Die Acoustic Lounge schafft damit einen einzigartigen Raum für die Fusion verschiedener musikalischer Einflüsse und Genres.

Die Veranstaltung findet im Lahnsteiner Jugendkulturzentrum in der Wilhelmstraße 59 statt. Einlass ist ab 19.00 Uhr, Beginn um 20.00 Uhr. Karten sind im Vorverkauf für 20,00 Euro bei der Touristinformation am Salhofplatz sowie an der Abendkasse für 22,00 Euro erhältlich.

Bildunterzeile: Versprechen einen Abend voller musikalischer Vielfalt und virtuoser Darbietung: Daniel Stelter und Lulo Reinhardt (Foto: Künstler)