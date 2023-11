Zahlreiche Persönlichkeiten aus der regionalen Politik und der heimischen Wirtschaft waren zu Gast, als am vergangenen Mittwochabend, 22. November 2023, der erste Wirtschaftsempfang der Stadt Boppard in der Stadthalle stattfand. Rund 100 Gäste erlebten eine informative Veranstaltung, bei der mit dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Dr. Gerd Landsberg, ein hochkarätiger Referent auf dem Podium stand und einen Impulsvortrag hielt. Moderiert wurde der Wirtschaftsempfang von der Journalistin Jennifer de Luca.

Boppards Bürgermeister Jörg Haseneier begrüßte die Gäste und betonte die Wichtigkeit der Bopparder Unternehmen und Gewerbetreibenden für die Stadt: „Als Bürgermeister verstehe ich es als Aufgabe, die Wirtschaft zu fördern und zu stärken. Die Unterstützung bereits vorhandener Gewerbebetriebe und die maßvolle Ansiedlung leistungsstarker Unternehmen sichert und schafft Arbeitsplätze.“ Er verwies auf die positive Entwicklung des Industriegebiets Hellerwald und den Tourismus als wichtiges Standbein und Erfolgsgeschichte.

„Im Stadtgebiet Boppard sind derzeit 1339 Gewerbebetriebe gemeldet, von denen 263 Gewerbesteuer zahlen. Das ist in Boppard anders als in vielen anderen Kommunen bundesweit, in denen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die wichtigste Steuereinnahme darstellt“, betonte der Bürgermeister. In Boppard sei es die Gewerbesteuer. „Mit dem Wirtschaftsempfang möchte ich den Austausch der Stadt Boppard mit der regionalen Wirtschaft fördern und intensivieren. Der Wirtschaftsempfang ist auch als Plattform gedacht, um untereinander neue Kontakte zu knüpfen, sich weiter zu vernetzen und Geschäftsbeziehungen aufzubauen und zu pflegen.“

Höhepunkt des Abends war der Impulsvortrag des Hauptgeschäftsführers des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Dr. Gerd Landsberg. In seinem Vortrag plädierte er unter anderem für mehr Ehrlichkeit in der Politik, für Reformen in der Migrations- und Flüchtlingspolitik, sprach sich für mehr Bürokratieabbau aus, betonte die Bedeutung der Digitalisierung und beleuchtete die Leistungsfähigkeit des Staates. „Wir haben einen Investitionsrückstand von 166 Milliarden – allein bei Schulen 47,4 Milliarden“, so der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds. „Selbst, wenn wir das Geld heute hätten, wir könnten es ja gar nicht umsetzen. Das heißt: Wenn man das besser machen will, braucht man Jahrzehnte. Nur wir müssen irgendwann einmal damit anfangen“, so Landsberg. Es sei auch die Erwartung der Menschen, auch der Wirtschaft, dass die Infrastruktur in Ordnung gebracht wird. „Wir brauchen mehr Mut, wir brauchen sicherlich auch mehr Zusammenhalt und wir brauchen vor allen Dingen mehr Reformbereitschaft“, formulierte Dr. Gerd Landsberg mit Blick auf die bundesweiten Entwicklungen seinen „Wunschzettel für Deutschland“.

An den Vortrag schloss sich eine lebhafte Podiumsdiskussion an, bei der Themen wie die Mittelrheinbrücke und der regionale Fachkräftemangel im Mittelpunkt standen. Diskussionsteilnehmer waren Bürgermeister Jörg Haseneier, Dirk Woll, Mitglied der Geschäftsführung der BOMAG und verantwortlich für die Bereiche Finanzen, IT und Recht, Dr. Gerd Landsberg und Volker Boch, Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises. Die musikalische Umrahmung durch die Ome-Combo Boppard verlieh der Veranstaltung eine besondere Atmosphäre und sorgte für gute Unterhaltung.

Im Anschluss hatten die Gäste Gelegenheit, sich untereinander auszutauschen, Ideen zu vertiefen und neue Kontakte zu knüpfen. Der Wirtschaftsempfang hat sich als wichtige Plattform für den Dialog zwischen Wirtschaft und Politik erwiesen. „Ich sehe darin eine Chance, den Wirtschaftsstandort Boppard zu stärken, Innovationen aus unserer Region zu fördern, Boppard als wirtschaftsfreundlichen und attraktiven Standort für Unternehmen zu präsentieren und so die Wettbewerbsfähigkeit unserer Region weiter auszubauen. Als Bürgermeister begrüße ich es, wenn wir den heutigen ersten Wirtschaftsempfang zum Anlass nehmen und diesen in den nächsten Jahren an verschiedenen Unternehmensstandorten fortsetzen“, betonte der Bopparder Bürgermeister.

Die Stadt Boppard bedankt sich herzlich bei allen Beteiligten und freut sich auf weitere erfolgreiche Veranstaltungen dieser Art.