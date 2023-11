Anlässlich des Internationalen Aktionstages gegen Gewalt an Frauen am 25. November, dem sogenannten Orange Day, beteiligt sich die Stadt Koblenz wieder an der weltweiten Fahnenaktion von der Terre des femmes. Bis zum 10. Dezember weht an prominenter Stelle über dem Eingang des Rathauses der Schriftzug “Frei leben ohne Gewalt”.

Flankiert wird die Fahnenaktion in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag #StellDichNichtSoAn – steh auf gegen sexualisierte Gewalt an Frauen! Der Slogan soll verdeutlichen, dass sexualisierte Gewalt immer noch von bedrückender Realität ist. Egal ob im Beruf, auf Konzerten, beim Sport, im Internet oder in den eigenen vier Wänden – viele Frauen schweigen, um nicht hören zu müssen: “Stell dich nicht so an.”

In Deutschland ist jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben von physischer und/oder sexualisierter Gewalt betroffen, das sind mehr als 12 Millionen Frauen. Alle vier Minuten erlebt eine Frau in Deutschland Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner. Jeden dritten Tag tötet ein Mann seine (Ex-)Partnerin. Mehr als die Hälfte aller Frauen meidet im Dunkeln bestimmte Orte und fühlt sich unsicher (Quelle: UN Women Deutschland).

Niederschwellige Hilfe finden betroffene Frauen rund um die Uhr, kostenfrei, anonym und mehrsprachig unter anderem beim bundesweiten Hilfetelefon unter der Nummer: 116 016. Oberbürgermeister David Langner beteiligt sich an der Online-Mitmachaktion zum 25. November und setzt auch auf social media mit dem #Schweigenbrechen ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen.

„Wir haben die neue, verkürzte Telefonnummer in den Rathäusern angeschlagen und die einschlägigen Beratungsstellen für betroffene Frauen und Mädchen auf unserer Webseite zusammengestellt“, informiert die städtische Gleichstellungsbeauftragte Alexandra Schäfer. „Selbst stehen wir als Gleichstellungsstelle den Einwohnerinnen von Koblenz als Ansprechpartner zur Verfügung und vermitteln Kontakte zu spezialisierten Fachstellen.“

Ebenfalls am 25. November fällt der Startschuss für das Projekt „Laufend gegen Gewalt“, das die Koblenzer Gleichstellungsbeauftragte als Schirmfrau zusammen mit den Kolleginnen aus den Kreisen Mayen-Koblenz, Rhein-Lahn und Westerwald durchführt. Dann wird das Anmeldeportal für den Virtuellen Spendenlauf zugunsten der Frauenhäuser freigeschaltet. Sämtliche Informationen dazu finden sich unter www.koblenz.de/gleichstellung

Bildunterzeile „Fahnenhissung_2023“: Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen haben Oberbürgermeister David Langner (mitte) und die städtischen Gleichstellungsbeauftragte Alexandra Schäfer (links) sowie ihre Stellvertreterin Marion Hallermann (rechts) die Aktionsfahne „frei leben – ohne Gewalt“ von Terre des Femmes über dem Haupteingang des Koblenzer Rathauses gehisst. Foto: Stadt Koblenz/ Mandy Steffens

Bildunterzeile „Hilfetelefon“: Zum Internationalen Tag gegen Gewalt machen der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner und die städtische Gleichstellungsbeauftragte Alexandra Schäfer auf das bundesweite Hilfetelefon unter der Rufnummer 116016 aufmerksam. Hier erhalten Frauen, die Gewalt erlebt haben oder noch erleben, ein rund um die Uhr ein kostenfreies und anonymes Beratungsangebot. Foto: Stadt Koblenz/ Mandy Steffens