Puppentheater begeisterte Grundschüler in Feldkirchen

Die Turnhalle der Grundschule im Neuwieder Stadtteil Feldkirchen verwandelte sich kürzlich in eine bunte Theaterbühne. Das Ensemble der Koblenzer Puppenspiele präsentierte allen Klassen der Schule das Stück „Findus und der Hahn im Korb“ nach dem Kinderbuch von Sven Nordqvist. Ermöglicht hatte dieses außerschulische kulturelle Erlebnis das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit vor Ort.

Viel Liebe zum Detail und zauberhaften Marionetten begeisterten vor einer handgefertigten Kulisse, die mit Lichteffekten in Szene gesetzt wird. Das Stück greift die Themen Toleranz, Akzeptanz und Integration kindgerecht auf. So trägt das Erlebnis zur individuellen Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und zur Förderung der Gemeinschaft bei. Die feinen Fäden ließen die Figuren aus den beliebten Kinderbüchern fast lebensecht über die Bühne schweben. Die vertrauten Helden einmal „persönlich“ in Aktion zu erleben, faszinierte die Kinder. Dabei zog das Puppenspielerteam die Mädchen und Jungen mit einer Prise Humor in ihren Bann und motivierte zur Interaktion mit den zutraulichen Helden der Geschichte. Dieses ganz besondere gemeinsame Erlebnis wird den Kindern wohl noch lange im Gedächtnis bleiben.