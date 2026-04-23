Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat der Stadt Koblenz heute Mittel in Höhe von 8 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ zugesprochen. Die Stadt hatte im Vorfeld zum geplanten Ausbau des Sportparks Oberwerth einen Antrag auf Unterstützung aus der sogenannten „Sportmilliarde“ des Bundes beantragt.

Die Stadt Koblenz ist bestrebt, den Sportpark Oberwerth umfassend auszubauen und attraktiv zu gestalten. Priorität hat dabei insbesondere der Ersatzneubau des Funktionsgebäudes inklusive Haupttribüne im Stadion Oberwerth. Dieses Neubauprojekt ist Teil eines übergeordneten Gesamtkonzepts zur Sanierung und Modernisierung des gesamten Sportparks Oberwerth. Damit will die Stadt eine moderne, barrierefreie und nachhaltige Sportstätte für den Breiten- und Schulsport auf Dauer zur Verfügung stellen. Ein erster konkreter Schritt ist dabei die Generalsanierung der Fechthalle, deren Beginn für den Sommer 2026 vorgesehen ist und mit Mitteln des Landes Rheinland-Pfalz gefördert wird. Darüber hinaus befindet sich die Stadt in den finalen Planungen zur Errichtung eines Pumptracks auf dem Gelände des Sportparks.

„Die heutige Mitteilung aus Berlin macht uns sehr glücklich, bilden die uns nun zugesprochenen Bundesmittel doch eine überaus wichtige Basis für ein neues Funktionsgebäude mit Haupttribüne im Stadion Oberwerth. Dieses Projekt nun angehen zu können, stellt einen Meilenstein für den Sportpark Oberwerth dar. Ein großes Dankeschön geht an den Bund, insbesondere an unsere Bundestagabgeordneten Dr. Thorsten Rudolph, der im Haushaltsausschuss für unser Koblenzer Projekt gekämpft hat, und an Josef Oster“, freut sich Oberbürgermeister David Langner in einer ersten Reaktion auf die positive Mitteilung für die Stadt Koblenz. „Es ist mit vereinten Kräften gelungen, dass wir zu den wenigen Kommunen zählen, die die Maximalförderung von acht Millionen erhalten.“

„Wir haben in den letzten Jahren unsere Hausaufgaben gemacht und sind beharrlich am Ausbau des Sportparks Oberwerth drangeblieben. Auch wenn vielleicht nach außen nicht immer wahrnehmbar, haben wir stets unser Ziel verfolgt, dem wir durch die Mittel aus der „Sportmilliarde“ nun so nahe sind wie nie zuvor. Für den Sportpark Oberwerth aber auch für die Sportstadt Koblenz ist es heute ein sehr guter Tag“, betont Bürgermeisterin und Sportdezernentin Ulrike Mohrs.

Foto ( Stadt Koblenz / Andreas Egenolf ): Die Haupttribüne des Stadion Oberwerth soll durch einen modernen Multifunktionsbau ersetzt werden. Hierfür hat die Stadt Koblenz nun Fördermittel vom Bund von 8 Millionen Euro erhalten.