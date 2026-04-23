Vom 8. Mai bis 2. Juni zur Schulbuchausleihe anmelden

Wer Schulkinder hat, weiß: Alle Anschaffungen für ein neues Schuljahr zu tätigen, kann besonders wegen der Bücherliste ordentlich ins Geld gehen. Doch Eltern und Erziehungsberechtigte können die Bücher auch – statt sie zu kaufen – gegen eine geringe Gebühr beim Land Rheinland-Pfalz ausleihen. Das gilt, wenn keine Lernmittelfreiheit bewilligt wurde. Die verbindliche Anmeldung ist vom 8. Mai bis 2. Juni möglich. Sie erfolgt online unter www.lmf-online.rlp.de. Den benötigten Freischaltcode erhalten die Kinder neben weiteren Informationen von der Schule.

Für Familien, deren Kinder eine Neuwieder Grundschule besuchen, bietet die Stadtverwaltung Neuwied Unterstützung an. Wer Hilfe beim Anmeldeprozess braucht oder gar keinen Zugriff zum Internetportal hat, kann sich an das städtische Amt für Schule und Sport wenden. Die Mitarbeiterinnen Jasmin Bungarten und Samira Eul helfen im Haus für Jugend und Soziales in der Heddesdorfer Straße 33-35 (1. Obergeschoss, Zimmer 144) weiter. Während der regulären Öffnungszeiten können sich Erziehungsberechtigte dort beraten lassen: montags, dienstags und donnerstags von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr sowie mittwochs und freitags von 08.30 bis 12.00 Uhr.

Auch telefonisch geben die beiden nähere Auskünfte zur entgeltlichen Schulbuchausleihe unter 02631 802 240 (Jasmin Bungarten) und 02631 802 631 (Samira Eul). Für die Anmeldung müssen Eltern unbedingt das Anschreiben der Schule mit der benötigten Schülerkennung, also dem Freischaltcode, und ihre Bankverbindung (IBAN und BIC) mitbringen. Das Amt für Schule und Sport empfiehlt, vorab einen Termin zu vereinbaren.