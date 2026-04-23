Bürgerinnen und Bürger aus Koblenz und der Umgebung sind herzlich zu einer Führung über den denkmalgeschützten Jüdischen Friedhof Koblenz und durch die Synagoge (ein seit Jahrzehnten bestehendes Provisorium) eingeladen. Dies kann ein Erstkontakt sein, bei dem jüdische Räume erlebbar werden. Der Bau einer neuen Synagoge ist geplant.

Die Führung findet statt am Montag, 27. April, von 15 bis 17.15 Uhr. Der Treffpunkt ist in der Schlachthofstraße 5, 56073 Koblenz. Wegen einer stets erfolgenden Eingangskontrolle wird gebeten, eine Viertelstunde vor Beginn vor dem Tor einzutreffen. Auch ist angemessene Kleidung zu wählen.

Die Führung findet in Kooperation der Volkshochschule Koblenz mit der Christlich-Jüdischen Gesellschaft Koblenz e. V. statt. Es ist eine Anmeldung erforderlich. Die Führung ist kostenfrei, Spenden sind willkommen.