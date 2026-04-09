Seit Ende März ist der Wasserspielplatz am Deutschen Eck in Koblenz wieder mit einem Bauzaun abgesperrt, denn die Vorbereitungen für die neue Saison haben begonnen. Derzeit werden alle Fugen auf der versiegelten Fläche des Wasserspielplatzes erneuert. Dabei handelt es sich um eine regelmäßig notwendige Wartungsarbeit auf dem 2011 in Betrieb genommenen und 2016 mit einer neuen Oberfläche versehenen Spielplatz.

Bereits im vergangenen Jahr hat der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen das komplexe System aus Zu- und Abläufen, 15 Rohrleitungen in unterschiedlichen Dimensionen und Längen in 1,5 Metern Tiefe sowie einem unterirdischen Technikraum überarbeiten lassen. Anlass war ein Wasserverlust von etwa 1.000 Litern aufbereitetem Trinkwasser je Stunde.

Nach der ganzjährigen Schließung im vergangenen Jahr soll der Wasserspielplatz in 2026 wieder wie gewohnt zur Verfügung stehen. Wenn die aktuellen Fugenarbeiten planmäßig abgeschlossen werden können, ist im Anschluss die Reinigung und Desinfektion der Anlage vorgesehen. Voraussichtlich ab Ende April wird es dann auf dem Wasserspielplatz wieder heißen: „Wasser marsch!“.

Es kann allerdings nicht garantiert werden, dass der Wasserspielplatz störungsfrei die Saison über funktioniert. Ein Grund hierfür ist die komplexe unterirdische Technik, die notwendig ist, damit Kinder hier sicher spielen können. Die Pumpen und die Wasseraufbereitung sind durch den intensiven Betrieb seit 2011 stark gefordert und müssen in absehbarer Zeit saniert werden. Bei der Konzeption und Bau des beliebten Wasserspielplatzes am Deutschen Eck zur Bundesgartenschau 2011 durch die BUGA-Gesellschaft war zudem die jahrelange, derart intensive Nutzung seinerzeit nicht geplant. Es handelt sich auch nicht um ein fertiges System, das eine Fachfirma betreuen kann. Vielmehr wurden viele verschiedene Einzelelemente zusammengesetzt, die nicht immer optimal aufeinander abgestimmt sind. In den vergangenen Jahren hat der Betrieb des Wasserspielplatzes durchschnittlich rund 70.000 Euro pro Saison verursacht, einschließlich Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Bildunterzeile:

Noch ist der Wasserspielplatz am Deutschen Eck in Koblenz umzäunt, doch dieses Jahr soll die beliebte Kinderattraktion wieder ihren Betrieb aufnehmen. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf