Fünf spannende Stadtführungen laden zum Entdecken ein

Wenn es draußen immer grüner wird, sich die Sonne immer öfter zeigt und das Thermometer zuverlässig in den zweistelligen Bereich steigt, dann ist der Frühling so richtig angekommen. Auch in Neuwied lädt das schöner werdende Wetter zu ausgedehnteren Spazier- und Erkundungsgängen ein. Das kann man gut auf eigene Faust machen, wer sich aber lieber führen lassen und dabei noch so einiges dazulernen möchte, kann sich ganz einfach einer der Stadtführungen anschließen, die vom Team der Neuwieder Tourist-Information (TI) organisiert werden.

Am Sonntag, 26. April, feiert ein ganz neues Führungsangebot seine Premiere: Hinter dem Titel „Auf alten Spuren mit Schauplätzen des Verbrechens“ verbirgt sich ein Rundgang, der verschiedene Orte der Neuwieder Zeitgeschichte besucht, an denen sich Kriminal- oder Unglücksfälle zugetragen haben: vom Zugunfall über Geldfälschung bis hin zu Mord und Totschlag. Los geht es um 14 Uhr am Neuwieder Bahnhof. Eine Stunde später beginnt vor dem Neuwieder Schloss der klassische Innenstadtrundgang, der die altbekannten Innenstadt-Sehenswürdigkeiten anläuft und spannende Einblicke in die bewegte Geschichte der Deichstadt gibt. Das Besondere daran: Die Führung wird auf Französisch durchgeführt.

Für alle, deren Schul-Französisch über die Jahre doch ein bisschen zu sehr eingerostet ist, bietet die Neuwieder TI am darauffolgenden Sonntag, 3. Mai, einen regulären Innenstadtrundgang auf Deutsch an. Los geht es um 14 Uhr vor dem Schloss, eine Vorabanmeldung ist anders als bei anderen Führungen nicht erforderlich. Parallel dazu startet an der Julius-Remy-Straße eine Führungsgruppe ihre Erkundungstour über den Alten Friedhof. Die älteste Ruhestätte für Neuwiederinnen und Neuwieder aller Konfessionen lockt mit historischen Grabdenkmälern und vielen bekannten Namen der Neuwieder Stadtgeschichte. Ebenfalls um 14 Uhr beginnt am Parkplatz neben der Brombeerschänke in Hüllenberg die Führung „Ein heißes Erlebnis: Vulkanismus“. Im Rahmen einer etwa zweieinhalbstündigen Rundwanderung zu den Höhen über Leutesdorf erfahren die Teilnehmenden allerhand Wissenswertes über den Vulkanismus in der Region rund um Neuwied und seine Auswirkungen auf die hiesige Kultur- und Wirtschaftsgeschichte.

Für alle Führungsangebote gilt: Die Teilnahme kostet 6 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder bis 14 Jahre. Kleinere Kinder unter 6 Jahren können kostenlos dabei sein. Mit Ausnahme des Innenstadtrundgangs erfordern alle Führungen bei Teilnahmewunsch eine Vorabanmeldung. Diese ist bis zwei Tage vor dem Führungstermin möglich und kann telefonisch unter 02631/802 5555, per E-Mail an tourist-information@neuwied.de oder während der Öffnungszeiten vor Ort in der TI, Marktstraße 59, vorgenommen werden. Weitere Informationen und ein Überblick über das gesamte Angebot an Führungen und geführten Wanderungen in und um Neuwied gibt es online unter www.neuwied.de/fuehrungen.

Bildunterschrift:

Auch wenn die Schärjer schon seit langer Zeit aus dem Neuwieder Stadtbild verschwunden sind, erinnert auch heute noch eine Statue in der Innenstadt an die Arbeiter, die mit ihren Schubkarren vornehmlich Bimssteine zu den Rheinschiffen brachten.

Foto: Zimpfer Photography