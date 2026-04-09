Am Dienstag, 31. März bot die Initiative „Sicherheit in unserer Stadt“ gemeinsam mit dem kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Koblenz ein umfassendes Informations- und Beratungsangebot im Löhr-Center an. In der Zeit von 11:00 bis 17:00 Uhr konnten Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit nutzen, sich kostenlos zu unterschiedlichen Themen der Kriminalprävention zu informieren.

Vor Ort standen neben der Leiterin der Geschäftsstelle der Initiative, Natalie Bleser, auch erfahrene Seniorensicherheitsberaterinne n und -berater sowie Mitarbeitende des kommunalen Vollzugsdienstes für persönliche Gespräche zur Verfügung.

Im Fokus der Beratungen standen insbesondere praktische Hinweise zur Vorbeugung von Straftaten. So informierten die Fachkräfte unter anderem über Einbruchschutz, richtiges Verhalten zur Vermeidung von Taschendiebstählen sowie über typische Betrugsmaschen, etwa am Telefon oder im Internet.

Die Initiative zeigt sich sehr zufrieden mit der Resonanz des Angebots. Das Ziel war, möglichst viele Menschen für sicherheitsrelevante Themen zu sensibilisieren und ihnen konkrete Handlungsempfehlungen mit auf den Weg zu geben.

Foto (Winfired Scholz): Im Löhrcenter informierten Fachkräfte über praktische Hinweise zur Vorbeugung von Straftaten.