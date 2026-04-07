Die freie Kulturszene in Koblenz steht vor einer wachsenden Herausforderung: Geeignete Veranstaltungsorte sind rar, und nur wenige der bestehenden Locations werden aktiv von freien Kulturakteur:innen getragen. Vor diesem Hintergrund richtet der Latscho Koblenz e.V. einen Aufruf an die Öffentlichkeit, um eine dauerhafte Immobilie für kulturelle Nutzung zu finden.

Ziel des Vereins ist es, nicht nur eine temporäre Lösung zu schaffen, sondern einen festen Ort aufzubauen, der langfristig eigenständig betrieben werden kann. Der Verein übernimmt dabei sämtliche Aufgaben – von rechtlichen und organisatorischen Themen über Personal, Infrastruktur und Genehmigungen bis hin zu Finanzierung, Technik, Booking und Programmgestaltung. Mit diesem Ansatz möchte Latscho Koblenz e.V. einen nachhaltigen Beitrag zur kulturellen Vielfalt in der Region leisten.

Der Vorsitzende Sebastian Beuth betont: „Wir erleben jeden Tag, wie groß der Bedarf an freien Kulturorten ist. Deshalb wollen wir nicht länger abwarten, sondern selbst aktiv werden und einen Raum schaffen, der der freien Szene dauerhaft zur Verfügung steht.“ Gleichzeitig ergänzt er: „Was uns aktuell fehlt, ist die passende Immobilie – alles andere bringen wir mit.“

Der Kulturverein verfügt über die nötige Motivation, das organisatorische Know-how sowie die technische Ausstattung, um ein solches Projekt erfolgreich umzusetzen. Gesucht werden nun insbesondere leerstehende Gebäude oder geeignete Flächen in und um Koblenz, Kontakte zu Eigentümer:innen sowie Hinweise und Ideen, die bei der Realisierung des Vorhabens helfen können.

Der Verein freut sich über jede Form der Unterstützung aus der Bevölkerung sowie aus dem Netzwerk der Kulturszene und der Immobilienwirtschaft. Hinweise und Vorschläge können per Direktnachricht oder per E-Mail an info@latscho-koblenz.de übermittelt werden.

Der Latscho Koblenz e.V. setzt sich seit seiner Gründung für die Förderung der freien Kulturszene in Koblenz ein und verfolgt das Ziel, kulturelle Freiräume zu schaffen, Künstler:innen zu unterstützen und ein vielfältiges kulturelles Angebot nachhaltig zu etablieren. Mehr Informationen gibt es unter www.latscho-koblenz.de