Freie Plätze beim Selbstbehauptungstraining in Heimbach-Weis

Selbstbewusst auftreten, Grenzen setzen und sich im Alltag behaupten: Das Gewaltpräventionsprogramm der Stadt Neuwied unterstützt Kinder dabei, ihre eigenen Stärken zu entdecken. Für den Kurs „Jedes Mädchen kann sich wehren!“ im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis sind noch Plätze frei. Das Selbstbehauptungstraining am Samstag, 18. April, richtet sich gezielt an Mädchen im Alter von 8 bis 13 Jahren.

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Die jungen Teilnehmerinnen lernen, ihre eigenen Grenzen und Rechte wahrzunehmen und diese auch durchzusetzen. In einem geschützten Rahmen werden altersgerecht verschiedene Formen von Gewalt thematisiert. Die Mädchen erhalten Einblick in Gegenwehrmöglichkeiten, die bei (sexualisierter) Gewalt, körperlichen Übergriffen, Mobbing, und anderen Stresssituationen im (Schul-) Alltag eingesetzt werden können. Die Teilnehmerinnen üben, wie sie in schwierigen Situationen reagieren können und erfahren, wie wichtig es ist, auf die eigenen Gefühle zu achten und sich Unterstützung zu holen.

Das Training ist Teil des städtischen Gewaltpräventionsprogramms, das die Fachstelle Jugendschutz und das Kinder- und Jugendbüro seit vielen Jahren erfolgreich anbieten. Veranstaltungsort für den Workshop von 10 bis 15 Uhr ist die Turnhalle der Margaretenschule Heimbach-Weis, Schulstraße 10. Der Eingang zur Halle liegt links vom Haupteingang der Schule hinter dem angrenzenden Parkplatz.

Die Teilnahme kostet 20 Euro. Mitzubringen sind bequeme Sportkleidung, Turnschuhe sowie Getränke und Verpflegung. Für weitere Infos und Anmeldungen ist das städtische Kinder- und Jugendbüro per E-Mail an kijub@neuwied.de oder unter Tel. 02631 / 802 170 erreichbar.