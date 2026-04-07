Bunter Aktionstag mit Infoständen und Mitmachangeboten am 9. Mai

Seit ihrer Gründung wurde die Stadt Neuwied von Toleranz gegenüber ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern und weitreichenden Rechten zur freien Entfaltung geprägt. Diese Grundgedanken, die eine entscheidende Rolle bei der erfolgreichen Entwicklung der Stadt spielten, haben sich in Neuwied erhalten. Auch heute setzt sich die Deichstadt aktiv dafür ein, dass alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie sämtliche Gäste uneingeschränkt am gesellschaftlichen Leben partizipieren können. Nichts anderes ist Inklusion: gleichberechtigte Teilhabe für alle Menschen – völlig unabhängig von Geschlecht, Alter, Ethnie oder individuellen Fähigkeiten. Um diesem wichtigen Thema eine größere Aufmerksamkeit zu schenken und daran zu arbeiten, dass Neuwied noch inklusiver wird, wurde vor einigen Jahren der Aktionstag „Neuwied vereint“ ins Leben gerufen. Am Samstag, 9. Mai, präsentieren sich von 11 bis 16 Uhr wieder diverse Vereine und Initiativen, die sich in der Stadt und der Region für Inklusion einsetzen, auf dem Luisenplatz.

Buntes Programm für Groß und Klein

Wie schon im vergangenen Jahr erwartet alle Besucher von „Neuwied vereint“ ein guter Mix aus Informations- und Mitmachangeboten. So präsentieren zahlreiche ortsansässige Institutionen ihre alltägliche Arbeit im Bereich Inklusion. Ein Rollstuhl-Parcours und Rollstuhlbasketball bieten allen Interessierten die Gelegenheit, einmal die Perspektive zu wechseln und zu erfahren, wie sie sich auf Rollen im Alltag zurechtfinden – und dass das gar nicht so einfach ist. Tiefgreifendere Einblicke gibt es bei einer inklusiven Stadtführung, die um 13 Uhr an der Tourist-Information, Marktstraße 59, startet. Die Teilnahme ist kostenlos, aus organisatorischen Gründen wird um eine Vorab-Anmeldung per E-Mail an tmansur@neuwied.de gebeten. Kleine Gäste dürfen sich auf den Besuch zweier Ponys sowie auf einen Holzpferde-Parcours freuen. Zudem können sie sich schminken lassen oder bei Mal- und Bastelangeboten selbst kreativ werden. Für ausreichend Verpflegung vor Ort sorgt der Foodtrailer Neuwied.

Inklusion in Neuwied zur Selbstverständlichkeit machen

„Wir wollen das Thema Inklusion fest in den Köpfen der Menschen verankern und dafür sorgen, dass die Teilhabe aller Menschen in sämtlichen Lebensbereichen in unserer Stadt zur Selbstverständlichkeit wird“, erklärt Bürgermeister Peter Jung den Grundgedanken des Aktionstags. Deshalb wurde auch bewusst der Luisenplatz – das Herz der Neuwieder Innenstadt – als Veranstaltungsort ausgewählt: „Damit rücken wir die Inklusion wortwörtlich in den Mittelpunkt der Deichstadt“, führt Mitarbeiter Teofil Abu-Mansur (Büro Bürgermeister Jung) aus. Das Organisationsteam von „Neuwied vereint“ besteht aus Teofil Abu-Mansur, Lena Kortus, Anna Kaß und Markus Dreydoppel und wird durch den städtischen Arbeitskreis Inklusion unterstützt, der in der Deichstadt verschiedene inklusive Projekte koordiniert und engagierte Kräfte bündelt. Bürgermeister Jung freut sich darüber, dass sich in Neuwied so viele Akteure für eine inklusivere Stadt einsetzen und spricht allen beteiligten Vereinen, Einrichtungen und engagierten Bürgerinnen und Bürgern seinen Dank aus.

Am Aktionstag „Neuwied vereint“ beteiligen sich der Verein Juvemus e. V., die Informa Rheinhören GmbH, die „Koppelkids“ vom integrativen Reitverein Neuwied, die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung des Diakonischen Werks, das Heinrich-Haus, die Neuwieder Agentur für Arbeit, der Behinderten- und Rehabilitationssport-Verband RLP, der „Bunte Kreis Mittelrhein“, der Caritasverband Rhein-Wied-Sieg, der Betreuungsdienst Arbeiter Rhein-Wied, die Neuwieder Lebenshilfe, der ambulante Fachdienst des HTZ, der Verein für Menschen mit Behinderung e. V. Neuwied/Andernach, „Deine Assistenten“, das Franziskaner Mobil, das St. Josefshaus, die Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige Neuwied und der Foodtrailer.

Bildunterschrift:

Freuen sich schon auf den Aktionstag „Neuwied vereint“ am 9. Mai auf dem Luisenplatz: die Mitglieder des städtischen Arbeitskreises Inklusion.

Foto: Felix Banaski