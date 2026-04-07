Koblenz, Sommer 2026 – Mit Festung Electronica startet auf der Festung Ehrenbreitstein

eine neue Eventreihe, die elektronische Musik in einer außergewöhnlichen historischen

Kulisse präsentiert. An vier ausgewählten Sonntagen im Sommer wird die Festung

zur Bühne für ein Day-Event-Format mit jeweils vier ausgewählten Künstler*innen,

das modernen Sound mit dem besonderen Flair des Kulturstandorts verbindet.

Zwischen den historischen Mauern und modernen Lounge-Bereichen entsteht ein offenes

Setting, das Besucherinnen und Besuchern einen sommerlichen Rahmen für elektronische

Klänge bietet. Von 15 bis 22 Uhr treten DJs auf, die ein breites Spektrum

elektronischer Musikstile abdecken – von groovigen House-Sounds bis zu treibenden

Techno-Beats. Jede Ausgabe bietet ein kuratiertes Line-up, das auf einen entspannten

Sommernachmittag ausgerichtet ist.

Festung Electronica steht für entspannte Beats, Drinks und ein Ambiente, das zum

Verweilen und Tanzen einlädt. Neben der musikalischen Vielfalt erwartet die Gäste ein

Angebot an Snacks und Getränken – von alkoholfreien Erfrischungen bis hin zu Longdrinks

und ausgewählten alkoholischen Optionen.

Tickets sind für 29 € inklusive aller Gebühren auf der Website (www.festung-electronica.

de) erhältlich. Die An- und Abreise mit der Seilbahn ist bereits im Ticketpreis enthalten,

sodass Besucherinnen und Besucher bequem und staufrei direkt zur Festung

gelangen.

Line-up 2026:

24.05.2026: Matthias Tanzmann, Tom Novy, Sebastian Gnewkow, Kim Beks

07.06.2026: Super Flu, AKA AKA, Alex Breitling, Youssef Hanna

28.06.2026: A.N.I., Klaudia Gawlas, Ally, Patrick Ross

06.09.2026: Special Act, Moonbootica, Sebastian Gnewkow, Babor

Festung Electronica richtet sich an alle, die elektronische Musik in einem besonderen

Umfeld erleben möchten, und verbindet Kulturstandort und Musikszene in einem sommerlichen

Tagesformat.

Die Veranstaltung wird in enger Zusammenarbeit mit dem Café Hahn und der GDKE

geplant und umgesetzt. Veranstalter I-Motion ist eine hundertprozentige Tochter der

DEAG (Deutsche Entertainment AG), exklusiver Ticketpartner ist myticket.de.