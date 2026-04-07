Koblenz, Sommer 2026 – Mit Festung Electronica startet auf der Festung Ehrenbreitstein
eine neue Eventreihe, die elektronische Musik in einer außergewöhnlichen historischen
Kulisse präsentiert. An vier ausgewählten Sonntagen im Sommer wird die Festung
zur Bühne für ein Day-Event-Format mit jeweils vier ausgewählten Künstler*innen,
das modernen Sound mit dem besonderen Flair des Kulturstandorts verbindet.
Zwischen den historischen Mauern und modernen Lounge-Bereichen entsteht ein offenes
Setting, das Besucherinnen und Besuchern einen sommerlichen Rahmen für elektronische
Klänge bietet. Von 15 bis 22 Uhr treten DJs auf, die ein breites Spektrum
elektronischer Musikstile abdecken – von groovigen House-Sounds bis zu treibenden
Techno-Beats. Jede Ausgabe bietet ein kuratiertes Line-up, das auf einen entspannten
Sommernachmittag ausgerichtet ist.
Festung Electronica steht für entspannte Beats, Drinks und ein Ambiente, das zum
Verweilen und Tanzen einlädt. Neben der musikalischen Vielfalt erwartet die Gäste ein
Angebot an Snacks und Getränken – von alkoholfreien Erfrischungen bis hin zu Longdrinks
und ausgewählten alkoholischen Optionen.
Tickets sind für 29 € inklusive aller Gebühren auf der Website (www.festung-electronica.
de) erhältlich. Die An- und Abreise mit der Seilbahn ist bereits im Ticketpreis enthalten,
sodass Besucherinnen und Besucher bequem und staufrei direkt zur Festung
gelangen.
Line-up 2026:
24.05.2026: Matthias Tanzmann, Tom Novy, Sebastian Gnewkow, Kim Beks
07.06.2026: Super Flu, AKA AKA, Alex Breitling, Youssef Hanna
28.06.2026: A.N.I., Klaudia Gawlas, Ally, Patrick Ross
06.09.2026: Special Act, Moonbootica, Sebastian Gnewkow, Babor
Festung Electronica richtet sich an alle, die elektronische Musik in einem besonderen
Umfeld erleben möchten, und verbindet Kulturstandort und Musikszene in einem sommerlichen
Tagesformat.
Die Veranstaltung wird in enger Zusammenarbeit mit dem Café Hahn und der GDKE
geplant und umgesetzt. Veranstalter I-Motion ist eine hundertprozentige Tochter der
DEAG (Deutsche Entertainment AG), exklusiver Ticketpartner ist myticket.de.
Festung Electronica 2026 – Vier Sonntage voller elektronischer Musik auf der Festung Ehrenbreitstein
Koblenz, Sommer 2026 – Mit Festung Electronica startet auf der Festung Ehrenbreitstein