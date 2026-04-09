Shout loud Vol. 21 lockt mit fünf starken Bands ins Big House

Harte Gitarren, treibende Rhythmen und eine knisternde Atmosphäre – das alles gehört beim „Shout loud“ zum guten Ton. Bereits zum 21. Mal lädt die erfolgreiche Metalcore-Konzertreihe am Samstag, 11. April, ins Neuwieder Big House ein. Um 18.30 Uhr öffnet das Jugendzentrum seine Türen, ab 19 Uhr heizen fünf aufstrebende Bands dem Publikum auf der Bühne ein – und wollen dafür sorgen, dass keiner der Anwesenden diese Live-Erfahrung so schnell wieder vergisst.

Metalcore, Elektro und Rap passen nicht zusammen? Dass das Quatsch ist, beweisen „XO Armor“. Die vierköpfige Formation aus Koblenz steht für feinsten „Trapmetal“ und wird das Big House zum Beben bringen. Dass sie ein Publikum in Ekstase versetzen können, hat die „King Nugget Gang“ bereits auf der „Shout loud“-Bühne unter Beweis gestellt. Die Jungs aus der Pfalz bezeichnen ihr eigenes Genre als „Fastfood-Trap“ und feiern nicht nur Dino Nuggets, sondern auch Döner, Burger und Co. richtig ab. Atmosphärischer Rock mit emotionaler Tiefe und einem unverwechselbaren Sound zwischen Indie, Post-Rock und elektronischen Elementen – das bringt das Koblenzer Quartett „Farewell Spit“ auf die Bühne. „Dreamy Metalcore“ erwartet das Publikum beim Auftritt der Frankfurter Band „Altered Rebirth“. Komplettiert wird das Line-Up durch die starke „Modern Metal“-Band „HVSTE“.

Tickets für das Konzert-Event kosten 15 Euro und können ausschließlich an der Abendkasse erworben werden. Schülerinnen und Schüler sowie Studierende erhalten bei Vorlage eines Schüler-/Studi-Ausweises eine Ermäßigung und zahlen nur 10 Euro. Vor Ort werden gekühlte Getränke und Snacks zu fairen Preisen angeboten. Wer vorbeikommen will, kann das Big House, Museumstraße 4a, gut mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Dem Publikum wird zudem die Möglichkeit geboten, aktiv am zukünftigen Musikprogramm mitzuwirken. Dazu erhalten alle Besucherinnen und Besucher einen Stimmzettel, auf dem sie Bandwünsche notieren können. Die Veranstalter schauen dann, ob sich diese für ein späteres Event umsetzen lassen. Weitere Infos zur Konzertreihe gibt es online unter www.shout-loud.de.

Bildunterschrift:

„XO Armor“ sind auf der Shout loud-Bühne keine Unbekannten. Für die 21. Ausgabe der erfolgreichen Konzertreihe kehren die vier Koblenzer mit viel Hunger und neuer Musik ins Big House zurück.

Foto: G. Volkovic