Ein Gesicht in einer Zeichnung ist ein absoluter Blickfang. Personen aus Deiner Sicht zu verewigen und Emotionen über Personen zu vermitteln ist ein großer Teil der Kunst.

Ziel des Kurses ist es, theoretische und praktische Grundlagen des Portraitzeichnen zu erlernen.

Es werden verschiedene Ansätze der Portraitzeichnung angeboten. Sowohl Basics (Kopf, Auge, Nase, Mund) als auch charakterbildende Elemente für Schattensetzung können Deinen Zeichenstil optimieren.

Je nach Stand kann gemeinsam Dein individuell angestrebtes Ergebnis erarbeitet und mit Ansichten und Emotionen gespielt werden.

Bitte mitbringen: Bleistifte in verschiedenen Stärken, Zeichenblock DIN A3, Kohle, Pastell- und Farbstifte.

Termin: Sa., 18.04.26 und 25.04.26 | jeweils von 9:00 – 16:00 Uhr

Kosten: 78,80 €

Ort: vhs, Hoevelstraße 6 – Raum 113

Anmeldung: telefonisch (0261-129 3740) oder online über vhs-koblenz.de/programm.html (Kursnr. 2.0736)