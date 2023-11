Wie sieht der Tagesverlauf eines Oberbürgermeisters aus? Was verdient er überhaupt? Wie viele Freunde hat David Langner? Wie groß ist die Rutsche im neuen Schwimmbad? Diese und viele weitere Fragen haben jüngst drei Klassen der Koblenzer Grundschulen Neukarthause und Löwentor brennend interessiert, denn im Rahmen der Willy-Brand-Ausstellung im Bundesarchiv stellte sich Oberbürgermeister David Langner den Dutzenden Fragen der jungen Schülerinnen und Schüler.

Dass erwachsene Bürgerinnen und Bürger oder Journalisten mit Fragen sich an den Koblenzer Stadtchef wenden, kommt tagtäglich vor und ist damit so etwas wie Routine. Doch von Grundschülerinnen und -schülern mit Fragen gelöchert zu werden, ist für David Langner auch nach mehr als fünfeinhalb Jahren Amtszeit immer noch etwas Besonderes. „Für mich war es sehr interessant mit den Klassen zu sprechen, denn es ist immer wichtig, was die jungen Menschen wissen wollen und über was sie nachdenken. Natürlich habe ich auch ein paar Aufträge mitbekommen, wie man die Stadt, besonders die Karthause, noch besser machen kann. Von daher bedanke ich mich für die vielen Anregungen und Fragen“, sagt David Langner.

Nicht nur Fragen zu seinem Privat- und Berufsleben beantworte der 48-Jährige binnen einer Stunde mit viel Spaß und Geduld, sondern auch konkrete Anliegen hatten die Kleinen vorab vorbereitet. Da wurde dann beispielsweise der fehlende Bürgersteig im Lerchenweg hinterfragt oder der Oberbürgermeister gebeten, einmal in bestimmten Straßen zu blitzen. Die Stunde reichte bei Weitem nicht aus, um alle Fragen und Anregungen der Kinder loszuwerden. Mit Briefen, die die Kinder an David Langner im Anschluss an die Fragestunde schreiben konnten, konnten sie dann allerdings auch ihre letzten Fragen noch stellen. Die Schreiben werden nun im Rathaus bearbeitet und beantwortet. Das Projekt wurde gefördert durch die Partnerschaft für Demokratie Koblenz im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ sowie durch das Kultur- und Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz.

Bildunterzeile:

Oberbürgermeister David Langner stellte sich im Bundesarchiv den Fragen von einigen Grundschülern von der Karthause.