Neuer RKK-Vorstand gewählt

Koblenz. Die Rheinische Karnevals-Korporationen e.V. sind ein Bundesverband für Karneval, Fastnacht und Gardetanzsport mit Sitz in Koblenz. Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung trafen sich die Vertreter der Mitgliedsvereine in Biersdorf am See im Landkreis Bitburg-Prümm.

In seinem Rechenschaftsbericht blickte RKK-Präsident Hans Mayer auf eine herausfordernde, aber auch sehr erfolgreiche Zeit zurück: „Der Verband hat sich seit den letzten Vorstandswahlen im Jahre 2019 stetig weiterentwickelt und sich darüber hinaus wirtschaftlich zu einer Größe etabliert, wie es in der 64-jährigen Vereinsgeschichte noch nie da gewesen ist“, resümierte Hans Mayer.

Besonders erfreulich für die Mitgliedsvereine: Seit dem Jahre 2011 gibt es keine Beitragserhöhungen. „Und daran wird sich auch in den nächsten Jahren nichts ändern“, kündigte Hans Mayer an. Sehr erfolgreich sei insbesondere die Entwicklung im Gardetanzsport: „Mit dem Tanzturniersport hat die RKK Deutschland eine starke Säule innerhalb des Verbandes“, so Mayer, der auch auf die erfolgreichen Schulungen für Rednerinnen und Redner einging.

Eine Erfolgsgeschichte sei auch das Gesundheitsmanagement, welches bereits im Jahre 2015 ins Leben gerufen wurde. „Es ist uns sehr daran gelegen, dass sich unsere Sportlerinnen und Sportler gesund ernähren. Mit unserer Kooperationspartnerin der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland bieten wir den Aktiven eine gesunde Ernährung vor und nach den sportlichen Leistungen an. Eigens hierfür laden wir die Tanzsportvereine in Lehrküchen ein, damit sie von Ernährungsberatern in der Zubereitung gesunder Ernährung geschult werden“, so Hans Mayer, der bei dieser Gelegenheit ausdrücklich der Vizepräsidentin Britta Frede dankte. Lobende Worte erhielt auch André Piwonka, der mit seinem Team die Digitalisierung der Tanzturniergeschäftsstelle vorantreibt.

Für das Jahr 2024 kündigte Hans Mayer neue Gardetanzsport-Veranstaltungen in den östlichen Bundesländern an.

Neben dem Rechenschaftsbericht wurde im Rahmen der Jahreshauptversammlung auch über verschiedene Satzungsänderungen beraten. Neben redaktionellen Anpassungen räumten die Anwesenden durch die Änderungen die Möglichkeit ein, zukünftig einen dritten Vizepräsidenten zu wählen. Aufgrund der erfreulichen Entwicklung des Verbandes eine sinnvolle Änderung, die einstimmig beschlossen wurde.

Eine große Geschlossenheit wurde auch bei den nachfolgenden Neuwahlen des Vorstands deutlich, durch die der RKK-Ehrenpräsident Peter Schmorleiz führte. Amtsinhaber Hans Mayer wurden von den Anwesenden einstimmig in seinem Amt bestätigt. Ihm zur Seite stehen Vizepräsident Willi Baukhage und Vizepräsidentin Britta Frede, die ebenfalls ohne Gegenstimmen gewählt wurden.

Zum neuen dritten Vizepräsidenten wählten die Anwesenden Daniel Marx, der als junges Vorstandsmitglied für einen Generationswechsel steht. Das Amt des Justiziars nimmt zukünftig Roland Wenzel wahr. Er löst Franz Obst ab, der aus beruflichen und privaten Gründen nicht mehr kandidierte und im Rahmen der Jahreshauptversammlung für seine wertvolle Arbeit besonders geehrt wurde.

Mit Helmut Hohl (1. Geschäftsführer) und Dirk Fetting (2. Geschäftsführer) wurden zwei Vorstandsmitglieder gewählt, die eine jahrelange Erfahrung in der Verbandsarbeit besitzen. Neue Schatzmeisterin ist Renate Brauneck. Sie löst Dietmar Neises ab, der zukünftig als Regionalbeauftragter tätig ist. Einstimmig wiedergewählt wurden der Medienbeauftragte Horst Hohn sowie der Leiter des Tanzturnier-Ausschusses André Piwonka.

„Ich freue mich über den erfolgreichen Verlauf der Jahreshauptversammlung. Mit dieser engagierten und motivierten Mannschaft können wir optimistisch in die Zukunft blicken“, so Hans Mayer zum Abschluss der eintägigen Veranstaltung. Die nächste Großveranstaltung der RKK wirft bereits ihre Schatten voraus: Am 2. und 3. Dezember finden in Aachen die Deutschen Meisterschaften im karnevalistischen Gardetanzsport statt.

Pressemitteilung der Rheinische Karnevals-Korporationen e.V. (RKK)

Foto 1 Bildunterzeile:

Dieses Vorstands-Team führt in den nächsten 4 Jahren die Geschicke der RKK (v.l.n.r.):

Helmut Hohl, Dirk Fetting, André Piwonka, Britta Frede, RKK-Präsident Hans Mayer, Willi Baukhage, Daniel Marx, Horst Hohn und Renate Brauneck