Auf Einladung der Dezernentin für Bildung und Kultur der Stadt Koblenz Dr. Margit Theis-Scholz besuchte die Staatssekretärin Bettina Brück aus dem rheinland-pfälzischen Ministerium für Bildung die beiden berufsbildenden Schulen Carl-Benz-Schule BBS Technik und BBS Wirtschaft in Koblenz. Jede Schule ist derzeit Bestandteil eines Landesprojektes, mit dem besondere Entwicklungsprozesse in Schulen hervorgehoben werden sollen. Die Carl-Benz-Schule ist digitales berufsbildendes Lernzentrum, die BBS Wirtschaft ist „Schule der Zukunft“. Staatssekretärin Brück und Dr. Theis-Scholz erhielten einen Einblick in aktuelle konzeptionelle und technische Entwicklungen an den Schulen.

„Unsere berufsbildenden Schulen müssen auskömmlich und gleichzeitig zukunftsweisend ausgestattet sein, um ihrer Rolle als Kompetenzzentren gerecht werden zu können“, so Dr. Theis-Scholz im gemeinsamen Austausch. Die Staatssekretärin zeigte sich von der Ausstattung und den Ausführungen, die sie im Rahmen einer Vorführung zu den Themen Industrie 4.0, KI und Robotik mit den eigenen Händen kennenlernen konnte, sichtlich begeistert. „Unsere Gesellschaft und unsere Arbeitswelt sind in einem riesigen Wandel. Es gibt völlig neue Berufe und völlig neue Arbeitsbereiche. Industrie 4.0 und Robotik sind dabei zwei zukunftsweisende Themenbereiche, auf die Schülerinnen und Schüler hier bestens vorbereitet werden. Dafür danke ich den berufsbildenden Schulen in Koblenz, aber auch im ganzen Land sehr herzlich“, so die Staatssekretärin. „So wie sich die Gesellschaft ändert, so müssen sich auch unsere Schulen ändern. Deshalb wollen wir sie mit der Initiative „Schule der Zukunft“, aber auch mit dem Netz der digitalen berufsbildenden Lernzentren fit für morgen machen.“ Besonderheiten und gute Beispiele sollen sichtbar und anschlussfähig für alle Schularten gemacht werden. Dafür seien Besuche wie dieser von immenser Bedeutung.

Im Anschluss an die technischen Einblicke erhielt die Staatssekretärin noch einen Eindruck über die Umsetzung des Programms „Schule mit Zukunft“ an der BBS Wirtschaft. Hierbei lag die Bedeutung außerschulischer Lernorte in Verbindung mit Unternehmenskooperationen im Fokus der Erläuterungen. Die beiden Schulleiterinnen Isabelle Nieder-Raspiller (CBS) und Beate Kraemer (BBSW) bedankten sich abschließend bei Staatssekretärin Brück für den Besuch und bei Dr. Theis- Scholz und Jürgen Karbach, dem Leiter des Kultur- und Schulverwaltungsamts der Stadt Koblenz, für die wertvolle Unterstützung der Schulen durch den Schulträger.

+++ Bild: v. li.: Dr. Margit Theis-Scholz, Beate Kraemer, Bettina Brück und Isabelle Nieder-Raspiller +++ Foto: Stadtverwaltung Koblenz/Martin Düpper +++