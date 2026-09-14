Neuwieds Wirtschaftsförderung zu Besuch bei Rinder Kachelofenbau

Wie lassen sich Kachelofen und Wärmepumpe so miteinander verbinden, dass ein möglichst effizientes Heizkonzept für das gesamte Gebäude entsteht? Mit dieser Frage beschäftigt sich Rinder Kachelofenbau zunehmend. Der Neuwieder Familienbetrieb entwickelt sein klassisches Geschäftsfeld gezielt weiter und setzt neben dem individuellen Ofenbau verstärkt auf Energieberatung und ganzheitliche Heizlösungen. Über diese Entwicklung und die bevorstehenden Kachelofentage informierten sich die Wirtschaftsförderer Alexandra Rünz und Christoph Engels bei einem Unternehmensbesuch bei Ofenbaumeister Noah Rinder.

Thomas Rinder gründete Rinder Kachelofenbau 1989 und führt den Betrieb bis heute. Sohn Noah ist ebenfalls Ofenbaumeister und im Unternehmen tätig. Perspektivisch ist die Übergabe an die nächste Generation vorgesehen. Seit 2021 befindet sich der Betrieb in der Sandgasse, wo eine Ausstellung unterschiedliche Ofen- und Heizlösungen zeigt. Zum Kerngeschäft gehören individuell geplante Öfen ebenso wie Sanierungen und Reparaturen bestehender Anlagen.

Dabei verändern sich auch die Anforderungen an das Handwerk. „Für den Kunden ist natürlich entscheidend, wie der fertige Ofen aussieht – gerade beim individuellen Ofenbau müssen Handwerk und Qualität deshalb bis ins Detail stimmen. Gleichzeitig geht es aber darum, was der Ofen leisten soll. Und da die Energieeffizienz des gesamten Gebäudes für viele Kunden eine immer größere Rolle spielt, ist es sinnvoll, auch das gesamte Heizkonzept des Hauses zu betrachten.“ erklärt Noah Rinder beim Vor-Ort-Termin.

Genau hier setzt die strategische Weiterentwicklung des Familienbetriebs an. Noah Rinder hat sich zum Gebäudeenergieberater weitergebildet und damit ein weiteres Geschäftsfeld aufgebaut. Künftig möchte sich Rinder verstärkt auf sogenannte Ganzhausheizungen konzentrieren, bei denen beispielsweise Wärmepumpe, Kachelofen, Speicher und Warmwasserbereitung aufeinander abgestimmt werden. Dabei arbeitet das Unternehmen unter anderem mit dem regionalen Heiztechnikhersteller ZEWOTHERM aus Remagen zusammen.

Kachelofentage in Neuwied

Wie solche kombinierten Lösungen aussehen können, zeigen Rinder Kachelofenbau und ZEWOTHERM bei den anstehenden Kachelofentagen in Neuwied. Dort informieren sie unter anderem über das Zusammenspiel von Wärmepumpe und Ofen. Die Veranstaltung lädt am 25. September von 16 bis 20 Uhr und am 26. September von 11 bis 16 Uhr in die Sandgasse 86 ein. Ein Höhepunkt: Das Gewinnspiel mit einem Preis im Wert von 10.000 Euro für den Bau einer Feuerstätte.

Zu Bild 1: Noah Rinder (links) führt Christoph Engels von der städtischen Wirtschaftsförderung durch die Ausstellung.