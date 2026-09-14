Die Bauarbeiten für den Erweiterungsbau an der Clemens-Brentano-/Overberg-Rea lschule plus schreiten weiter voran. Nachdem die Spezialtiefbauarbeiten abgeschlossen wurden, haben die Rohbauarbeiten für den Neubau begonnen.

Aktuell sind die vorbereitenden Arbeiten für das Fundament bereits weit fortgeschritten. Im nächsten Schritt wird die Bodenplatte des Neubaus hergestellt. Danach werden die weiteren Arbeiten planmäßig fortgeführt.

Mit dem dreigeschossigen Erweiterungsbau stärkt die Stadt Koblenz den Ganztagsschulbetrieb am bestehenden Standort. Der Neubau schafft zusätzliche und zeitgemäße Räume für Lernen, Aufenthalt und Betreuung und verbessert zugleich die räumlichen Bedingungen für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte. Durch den neuen Aufzug wird das Gebäude künftig zudem barrierefrei erschlossen.

Auch energetische und nachhaltige Aspekte spielen bei der Planung eine wichtige Rolle. Vorgesehen sind unter anderem eine energieeffiziente Gebäudehülle, Wärmepumpentechnik, eine Photovoltaikanlage sowie eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Damit entsteht nicht nur ein modernes Lern- und Arbeitsumfeld, sondern zugleich ein Gebäude, das aktuellen Anforderungen an Energieeffizienz und Klimaschutz entspricht.

Die Stadt Koblenz investiert rund 7,9 Millionen Euro in das Projekt. Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt die Maßnahme mit rund 2,45 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist nach aktuellem Stand weiterhin für Ende 2027 vorgesehen.

Neben dem Erweiterungsbau sind an der Clemens-Brentano-Schule weitere Baumaßnahmen vorgesehen bzw. bereits in Vorbereitung. Dazu zählt die Sanierung der Abhangdecken, für die die erforderlichen Planungen und Vergaben bereits fortgeschritten sind. Darüber hinaus befindet sich die Generalsanierung der Sporthalle in Planung.

Bildunterzeile: Visualisierung des Erweiterungsbaus der Clemens- Brentano-Overberg Realschule plus.