Beim diesjährigen Rheinland-Treffen der SPD Rheinland-Pfalz in Mendig ist die Koblenzer Landtagsabgeordnete Anna Köbberling für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands geehrt worden. Für Köbberling ist das Jubiläum eng mit ihrem langjährigen politischen Engagement für Demokratie, soziale Gerechtigkeit und Zusammenhalt verbunden.

„Wir dürfen nicht müde werden, für Menschenwürde, Rechtsstaatlichkeit und unsere Demokratie einzustehen. Dazu gehört auch, die Widersprüche rechtsextremer Politik immer wieder deutlich zu machen“, erklärte die Abgeordnete mit Blick auf die aktuellen politischen Entwicklungen und die Bedeutung der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt für ganz Deutschland.

Köbberling trat bereits als Schülerin in die SPD ein und entschied sich damit bewusst für politisches Engagement in einer Partei. „Parteien kommt schon im Grundgesetz eine besondere Rolle bei der politischen Willensbildung in unserer Demokratie zu. Deshalb war es mir immer wichtig, mich auch vor Ort in der SPD zu engagieren – in meiner Jugend in Göttingen, während meines Studiums in Bonn und seit 35 Jahren in Koblenz“, resümierte Köbberling nach ihrer Ehrung durch den Vorsitzenden des Regionalverbands Rheinland, Hendrik Hering.