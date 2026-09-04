Lange Nacht der Demokratie am 24. September bringt Jung und Alt zusammen

Jede Generation tickt ein wenig anders als die vorherige. Das ist auch total einleuchtend, denn junge Menschen wachsen heute in einer ganz anderen sozialen Umwelt auf, als die Menschen vor 50 Jahren, als es Smartphones, Social Media und Co noch nicht gab. Diese Unterschiede führen oft zu gegenseitigem Unverständnis und Vorurteilen: Ältere Menschen begegnen der „Gen Z“ mitunter mit kritischen Vorbehalten, während junge Menschen ältere Generationen teilweise pauschal als „Boomer“ bezeichnen und ihnen vorwerfen, ihre Perspektiven und Zukunftschancen nicht ausreichend zu berücksichtigen. Weil beides so nicht stimmt und junge und ältere Menschen sich trotz aller Unterschiede im Grunde oft dasselbe wünschen, widmet sich die vhs Neuwied im Rahmen der diesjährigen Langen Nacht der Demokratie dem intergenerationalen Austausch. Am Donnerstag, 24. September, lädt sie alle Interessierten unter dem Motto „Zwischen Schutz und Stimme – Dialog der Generationen“ ab 18 Uhr in den Amalie-Raiffeisen-Saal ein.

„Unsere Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen“, verrät Lyuba Kluge, vhs-Programmbereichsleiterin für Gesellschaft, Gesundheit, Kultur und Gestalten und Organisatorin der Langen Nacht der Demokratie in Neuwied. Von 18 bis 21 Uhr sind mehrere Impulsvorträge, in denen die Perspektiven der verschiedenen Generationen auf die Demokratie und Zukunftsfragen beleuchtet werden, sowie ein moderiertes Bühnengespräch zu Demokratie, Mitbestimmung und Verantwortung geplant. „Unsere Intention ist es, Räume für Begegnung und Austausch zu schaffen, in denen die Generationen miteinander ins Gespräch kommen, einander zuhören und gemeinsame Anliegen entdecken können“, erklärt Kluge den Grundgedanken hinter der Veranstaltung. „Wenn Menschen ihre Erfahrungen und Sichtweisen teilen, können sie besser verstehen, was die jeweils andere Generation bewegt. Dabei wird deutlich, dass es trotz unterschiedlicher Lebensrealitäten viele gemeinsame Anliegen gibt, die verbinden.“

Neben den geplanten Redebeiträgen lädt die Fotoausstellung „Altersleuchten“ von Ulrike Beuttler, der Fachkraft im Landesprogramm GemeindeschwesterPlus, dazu ein, das Thema Alter aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Sowohl der Neuwieder Seniorenbeirat als auch die „Löwen mit Courage“ – eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern der IGS, die sich für Zusammenhalt und gegen Diskriminierung einsetzt – sind mit Info-Stationen vertreten – zudem wird auch Bürgermeister Peter Jung vor Ort sein und Begrüßungsworte an die Anwesenden richten. Die städtische Musikschule sorgt für das musikalische Begleitprogramm, der OK4 macht den gesamten Abend über Foto- und Videoaufnahmen und gibt den Teilnehmenden mit seiner „Schwätzbox“ die Möglichkeit, die eigene Meinung einzubringen.

Die Lange Nacht der Demokratie ist eine Demokratieförderungsaktion des „Verbandes der Volkshochschulen von Rheinland-Pfalz“, an der sich im Rahmen des „21. Demokratie-Tages RLP“ Volkshochschulen aus dem ganzen Bundesland beteiligen. Nach der erfolgreichen erstmaligen Teilnahme der vhs Neuwied im vergangenen Jahr lädt die Volkshochschule erneut alle Menschen in den Amalie-Raiffeisen-Saal, Heddesdorfer Straße 33, ein, denen die Zukunft der Demokratie und der gesellschaftliche Zusammenhalt in unserem Land am Herzen liegt und ermutigt sie dazu, sich zu beteiligen. „Unsere Demokratie lebt davon, dass Menschen sich aktiv dafür entscheiden, sich persönlich einzubringen, auf andere Menschen zuzugehen, auch mal für die eigene Überzeugung zu streiten, aber am Ende auf dem Boden der von uns allen geteilten, freiheitlich-demokratischen Grundordnung das anzustreben, was uns als Land, Stadt oder Gesellschaft alle voranbringt“, macht Bürgermeister Peter Jung deutlich. „Deshalb freue ich mich über jeden und jede Einzelne, die an der Langen Nacht der Demokratie in unserer vhs teilnimmt.“

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Um bessere Planung zu ermöglichen, bittet die vhs Neuwied bei Teilnahmewunsch um eine Anmeldung. Diese kann per E-Mail an anmeldung@vhs-neuwied.de, telefonisch unter 02631 802-5510 oder online unter www.vhs-neuwied.de erfolgen.

Bildunterschrift:

1: Bei der letztjährigen Langen Nacht der Demokratie gab das vhs-Team mit einem kurzweiligen Theaterstück einen spannenden Einblick in 100 Jahre Neuwieder vhs-Geschichte.