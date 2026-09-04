Erinnerung an die Trainerlegende

Auf einer Gedenkveranstaltung der Fußballstiftung Rheinland und der Stiftung kick-for-help.de von Norbert Neuser wurde zum 100. Geburtstag der Trainerlegende Rudi Gutendorf am vergangenen Wochenende mit vielen Gästen in Urbar/Loreley an Rudi erinnert. Viele bekannte Gesichter und Weggefährten von Gutendorf, der auch oft Gast in Bendorf war, wurden interviewt und trugen mit Geschichten über Rudi zu einem schönen Vormittagsmatinee in Erinnerung an Rudi Gutendorf bei: darunter waren Rudis Sohn Fabian Gutendorf, dann der langjährige Trainer von TuS Koblenz, Milan Sasić, der langjährige Lotto-Geschäftsführer Hans-Peter Schössler, Regisseur Piet Fuchs, wie auch der Gutendorf-Biograph und langjährige Bendorfer DGB-Vorsitzende, Ferhat Cato. Der befand abschließend, dass man mit Bendorfer und Engerser Kollegen versuchen wolle, immer am 30. August zukünftig an Rudi zu erinnern, der zu Recht mit seinen 55 Trainerstationen im Guinnessbuch der Rekorde verewigt ist.