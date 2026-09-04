Die Arbeiten am neuen Umkleidetrakt an der Sporthalle des Hilda-Gymnasiums sind abgeschlossen. Mit der Fertigstellung stehen den Schülerinnen und Schülern nun deutlich mehr moderne Umkleide- und Sanitärbereiche zur Verfügung. Gleichzeitig wurden auch Bereiche der bestehenden Sporthalle neu strukturiert und die Außenanlagen neugestaltet.

Im Anbau an die Sporthalle sind insgesamt vier neue Umkleideräume entstanden. Jede Umkleide verfügt über einen eigenen Waschbecken- und Duschbereich. Ergänzt wird das Raumangebot durch weitere Sanitär- und Nebenräume. Im Untergeschoss befinden sich neue WC-Anlagen für Damen und Herren, ein barrierefreies WC, ein Putzraum sowie die Technikräume. Die barrierefreie Erschließung erfolgt über einen Hublift.

Die neuen WC-Anlagen im Untergeschoss dienen künftig auch als Pausentoiletten. Dadurch können die bisherigen, sanierungsbedürftigen WC-Anlagen im Schulhofbereich zurückgebaut werden. Die freiwerdende Fläche wird anschließend in die geplante Neugestaltung des Schulhofs einbezogen werden.

Auch innerhalb der bestehenden Sporthalle wurden Anpassungen vorgenommen. Die Geräteräume sowie die Lehrerumkleiden und Lehrer-WCs wurden neu strukturiert. Zudem wurde ein neuer Zugang geschaffen, der die bestehende Sporthalle mit dem Anbau verbindet.

Mit den zusätzlichen Umkleide- und Sanitärbereichen verbessern sich die Bedingungen für den Schulsport am Hilda-Gymnasium deutlich. Durch die größeren Kapazitäten kann die Sporthalle künftig flexibler und besser genutzt werden.

Auch energetische und gestalterische Aspekte wurden bei der Maßnahme berücksichtigt. Eine moderne Fassadendämmung trägt dazu bei, Wärmeverluste zu reduzieren und den Energiebedarf des Gebäudes zu senken. Darüber hinaus wurde der Außenbereich vor dem neuen Umkleidetrakt vollständig neugestaltet und durch ein Begrünungskonzept aufgewertet.

Das Gesamtbudget für den Neubau des Umkleidetrakts beläuft sich auf rund 3,85 Millionen Euro. Die Maßnahme ist Teil umfassender Modernisierungsmaßnahmen am Hilda-Gymnasium, zu denen auch der Ersatzneubau des Gebäudes gehört. Der Neubau des Umkleidetrakts wird im Rahmen des Schulbauprogramms des Landes Rheinland-Pfalz mit rund 270.000 Euro gefördert.

Foto 1: Außenansicht des fertiggestellten Umkleidetrakts an der Sporthalle des Hilda-Gymnasiums. (Rica Haas/Stadt Koblenz)

Foto 2: Blick in den Innenbereich des neuen Umkleidetrakts. (Rica Haas/Stadt Koblenz)