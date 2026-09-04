Malak Waseem Eedo Breem zur neuen Vorsitzenden gewählt – Vorstand und Ausschüsse besetzt – Agenda mit konkreten Themen

Der neue Neuwieder Jugendbeirat ist startklar: In seiner zweiten Sitzung hat das Gremium seinen Vorstand gewählt, die Vertreter für die jugendrelevanten Ausschüsse des Stadtrates bestimmt und zugleich die inhaltlichen Schwerpunkte für die kommenden zwei Jahre festgelegt. Zur neuen Vorsitzenden wurde Malak Waseem Eedo Breem (Werner-Heisenberg-Gymnasium) gewählt. Als stellvertretende Vorsitzende stehen ihr Sina Engel (gewählt in der Jugendversammlung) und Claas Collin Busch (IGS Johanna Löwenherz) zur Seite.

„Mit der Wahl des Vorstands und der Besetzung der Ausschüsse hat sich der neue Jugendbeirat jetzt so aufgestellt, dass die inhaltliche Arbeit richtig beginnen kann“, sagt Bürgermeister Peter Jung. „Ich gratuliere Malak Waseem Eedo Breem, Sina Engel und Claas Collin Busch herzlich zur Wahl und freue mich auf die Zusammenarbeit. Der Jugendbeirat ist eine wichtige Stimme der jungen Menschen in unserer Stadt – und diese Stimme soll dort gehört werden, wo Entscheidungen getroffen werden.“

Dazu gehört auch die Mitarbeit in den Ausschüssen des Stadtrates. In den für Jugendliche relevanten Ausschüssen ist der Jugendbeirat mit jeweils zwei Mitgliedern vertreten. Damit können die Jugendlichen ihre Perspektive unmittelbar in die kommunalpolitischen Beratungen einbringen und die Interessen ihrer Generation vertreten.

Dass es dabei an Themen nicht mangelt, zeigte die neue Vorsitzende zum Abschluss der Sitzung. Sie stellte die Agenda des Jugendbeirats für seine zweijährige Wahlzeit vor.

Der Vorstand möchte sich zunächst der Themen öffentlicher Nahverkehr, Aufenthaltsbereiche auf Kinder- und Jugendplätzen, Stadtentwicklungsstrategie sowie Sauberkeit und Sicherheit annehmen. Der gesamte Jugendbeirat wird sich in Arbeitsgruppen organisieren, dies mit den Inhalten Sicherheit – im Besonderen für Frauen und Mädchen in Neuwied, Events für Jugendliche und jugendgerechte Weiterentwicklung des Stadtparks.

„Ich finde es gut, dass der Jugendbeirat gleich mit konkreten Themen in seine Arbeit startet“, betont Jung. „Jugendbeteiligung bedeutet für uns nicht, junge Menschen nur nach ihrer Meinung zu fragen. Sie sollen die Möglichkeit haben, ihre Anliegen selbst einzubringen, mitzureden und Veränderungen anzustoßen. Dafür bietet der Jugendbeirat seit vielen Jahren einen festen Rahmen.“

Der Jugendbeirat vertritt gegenüber Stadtrat und Verwaltung die Interessen der Neuwieder Jugendlichen. Er kann eigene Aktionen und Projekte organisieren sowie Anregungen, Empfehlungen und Anträge erarbeiten. Darüber hinaus kann er Forderungen der Jugendlichen gegenüber dem Stadtrat vertreten. Seine Mitglieder werden alle zwei Jahre von den Neuwieder Jugendlichen gewählt.

„Ich wünsche dem gesamten Jugendbeirat für die kommenden zwei Jahre den Mut, Dinge offen anzusprechen, die Beharrlichkeit, an seinen Themen dranzubleiben, und vor allem viel Freude an der gemeinsamen Arbeit“, sagt Jung. „Wir sind gespannt auf die Ideen und Impulse der Jugendlichen und darauf, was sie in ihrer Wahlzeit auf den Weg bringen werden.“

Bildunterschrift: Der neue Vorstand des Jugendbeirates besteht aus (von links) Claas Collin Busch, Malak Waseem Eedo Breem (Vorsitzende) und Sina Engel. Bürgermeister Peter Jung (rechts) freut sich auf die Zusammenarbeit. Foto: Stadt Neuwied / Sonja Jensen