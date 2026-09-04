Neues Team, neues Konzept, neuer Name

Lahnstein. Die kommunale Kita Rambazamba aus startet eine neue Reise und lädt alle Interessierten dazu ein, sie kennenzulernen. Am Samstag, 19. September 2026 öffnet die Kindertagesstätte in der C.-S.-Schmidt-Straße 7a ab 14.00 Uhr ihre Türen.

Unter neuem Namen und mit einem neuen Team präsentiert sich die Kita mit einem neuen Konzept. Der Tag der offenen Tür bietet Gelegenheit, die Einrichtung und ihre Räumlichkeiten kennenzulernen und einen Eindruck davon zu gewinnen, wofür die Kita Rambazamba künftig stehen möchte.

Getreu dem Motto „Klein genug, damit jeder jeden kennt – groß genug, um gemeinsam zu wachsen“ soll jedes Kind als einzigartige Persönlichkeit wahrgenommen und begleitet werden.

Das Team der Kita Rambazamba freut sich auf zahlreiche Besucher und einen schönen Nachmittag des Kennenlernens und Austauschs.

Bildunterzeile:

Die Kita Rambazamba lädt am 19. September zum Tag der offenen Tür ein und gibt Interessierten Gelegenheit, die Einrichtung und das neue Team kennenzulernen. (Foto: Mira Bind / Stadtverwaltung Lahnstein)