Projekt „Gemeinsam Schulwärts“ sucht weitere Ehrenamtliche für Neuwieder Grundschulkinder

Manchmal braucht es jemanden, der sich Zeit nimmt, zuhört und beim Lernen Mut macht. Genau hier setzt „Gemeinsam Schulwärts – Grundschüler*innen im Huckepack“ an. Ehrenamtliche begleiten Neuwieder Grundschulkinder regelmäßig, helfen beim Lesen, Schreiben und Rechnen und stehen ihnen auch bei schulischen und persönlichen Fragen zur Seite. Aktuell unterstützen 19 Engagierte insgesamt 24 Kinder. Damit künftig noch mehr Mädchen und Jungen von dieser persönlichen Begleitung profitieren können, sucht das Mehrgenerationenhaus Neuwied weitere Ehrenamtliche.

Seit 2021 bringt das Kooperationsprojekt Grundschulkinder und freiwillig Engagierte zusammen. Einmal pro Woche nehmen sich die Ehrenamtlichen Zeit für ihr Tandemkind und richten sich dabei nach dessen individuellen Bedürfnissen. Sie üben gemeinsam Lesen, Schreiben oder Rechnen, vermitteln Lernstrategien und helfen bei schulischen und persönlichen Anliegen. Dabei geht es um mehr als den Unterrichtsstoff: Die persönliche Begleitung soll die Kinder in ihren Fähigkeiten stärken, ihnen Freude am Lernen vermitteln und ihre Bildungs- und Teilhabechancen verbessern.

Derzeit begleitet das Projekt vor allem Kinder der Marienschule, der Grundschule Heddesdorfer Berg, der Sonnenland-Schule sowie der Grundschule an der Wied in Niederbieber. Für die Familien ist die Unterstützung niedrigschwellig und kostenfrei. Gleichzeitig profitieren auch die Ehrenamtlichen vom persönlichen Austausch: Sie erleben unmittelbar, was ihr Einsatz bewirkt, erfahren Wertschätzung und gestalten das gesellschaftliche Miteinander in ihrer Stadt aktiv mit.

Die Lions Hilfe Neuwied/Andernach e.V. unterstützt „Gemeinsam Schulwärts“ bereits seit 2021, aktuell fördert auch das Quartiermanagement in der „Südöstlichen Innenstadt“ das Projekt. Seine Erfahrungen aus der bisherigen Arbeit brachte das Team des Mehrgenerationenhauses zudem beim 10. KiTa-Kongress an der Hochschule Koblenz ein. Dort stellte es das Projekt in einem Impulsforum vor.

Wer sich ehrenamtlich engagieren und ein Grundschulkind regelmäßig begleiten möchte, kann sich unverbindlich beim Mehrgenerationenhaus informieren. Interessierte erreichen das Team telefonisch unter 02631/390 730 oder per E-Mail an mgh@fbs-neuwied.de.