Am 12. September 2026 verwandelt sich das Koblenzer Rheinufer erneut in ein Paradies für Liebhaber*innen von Raritäten & Schnäppchen!

Die zweite Ausgabe des städtischen Flohmarktes 206 bietet an über 500 Ständen eine Fülle an Schätzen – von Second-Hand-Kleidung und Schmuck über Haushaltswaren bis hin zu seltenen Sammlerstücken. Trödelfans können von 8 bis 17 Uhr nach Herzenslust stöbern und dabei die spätsommerliche Atmosphäre am Rhein genießen.

Der Flohmarkt erstreckt sich vom Deutschen Eck bis zur Rheinstraße, wo Verkaufsstände um die Gunst der Besucher*innen buhlen.

Doch nicht nur für Erwachsene gibt es viel zu entdecken: Beim „Flöhchenmarkt“ stehen zusätzlich 100 Standplätze zur Verfügung, die speziell für Kinder reserviert sind. Von 10 bis 15 Uhr gibt es hier ausgemustertes Spielzeug, Bücher und Kleidung von Kindern für Kinder.

Für das leibliche Wohl der Besucher*innen ist ebenfalls bestens gesorgt. Imbissstände bieten eine vielfältige Auswahl an Speisen – von Herzhaftem über Churros und handgemachten Macarons bis hin zu Kaffee, erfrischende Getränke und regionalem Wein.

Ein Kinderkarussell sorgt für strahlende Gesichter bei den jüngsten Gästen.

Der städtische Flohmarkt in Koblenz verspricht einen Tag voller Entdeckungen und Erlebnisse für Groß und Klein zu werden.

Alle Informationen finden Sie unter https://www.visit-koblenz.de/events/flohmarkt