Das Sozialamt der Stadt Koblenz möchte daher gemeinsam mit der Stadtbibliothek der Stadt Koblenz, der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, dem Netzwerk Demenz Koblenz und der Lokalen Allianz für Menschen mit Demenz Koblenz auf das Thema Demenz aufmerksam machen.

Unter dem Motto „ Gemeinsam für ein demenzfreundliches Miteinander“ findet anlässlich des Welt-Alzheimer-Tages am Montag, den 21. September 2026 auf dem Zentralplatz in Koblenz ein Aktionstag statt.

Hier erwartet die Besucherinnen und Besucher eine informative und abwechslungsreiche Infomeile mit zahlreichen Angeboten rund um das Thema Demenz. Lokale Institutionen und Beratungsstellen präsentieren sich an diesem Tag und stehen für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Interessierte können sich über Prävention, Früherkennung, Betreuungsmöglichkeiten und Unterstützungsangebote für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen informieren.

Der Aktionstag bietet auch ein buntes Programm mit interaktiven Angeboten:

Von 11:00 bis 16:30 Uhr kann ein Demenzparcours der Lokalen Allianz für Menschen mit Demenz Koblenz durchlaufen werden: Erleben Sie hautnah, wie sich der Alltag mit Demenz anfühlen kann. Außerdem gibt es eine Pantomimische Mitmachaktion „Meilo hat Demenz“ und am Glücksrad können mit ein wenig Glück kleine Überraschungen gewonnen werden.

Um 11:30 Uhr und 15:00 Uhr findet für alle, die Lust auf Musik haben, ein Drum Circle „Rhythmus pur“ mit Sabine Süs, Musikgeragogin statt. Mit Leichtigkeit und Spaß geht es darum einen gemeinsamen Groove zu finden. Der Drum Circle kann außerdem helfen Stress abzubauen, Glückshormone zu erzeugen und im gemeinsamen Tun eine Verbundenheit zu schaffen. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

Ein besonderes Highlight ist das Veranstaltungsprogramm vom Netzwerk Demenz Koblenz in der Stadtbibliothek im Forum Confluentes am Zentralplatz der Stadt Koblenz:

Um 14:00 Uhr hält der Referent Markus Eistert seinen Vortrag: „Geistig fit bis zuletzt – wie wir unser Gehirn ein Leben lang leistungsfähig halten“. Markus Eistert ist Keynote Speaker, Unternehmer und Lernexperte. 2026 wurde er für seinen Vortrag „Geistig fit in die Kiste“ in Dresden mit dem Speaker Excellence Award ausgezeichnet.

Sein Vortrag vermittelt alltagstaugliche, wissenschaftlich fundierte Impulse zur mentalen Fitness und Demenzprävention, wobei erklärt wird, wie unser Gehirn wirklich funktioniert und warum viele gängige Ansätze oft wirkungslos bleiben. Dabei werden konkrete, sofort umsetzbare Hebel vorgestellt, die die geistige Leistungsfähigkeit erhalten und aktiv stärken, verständlich und praxisnah mit hohem Aha-Effekt.

Um 16:00 Uhr liest der Autor Tobias Fuchs aus Köln aus seinem Buch „Würde.Ich.Doch“ vor. Sein Roman zeigt, wie Demenz das familiäre Zusammenleben erschüttert und die Menschen belastet, wenn alles einst Leichte schwer wird. Als Antwort auf den Schmerz und die Herausforderungen betont er, dass Liebe und Würdigung des Geliebten zentrale Wege sind, um miteinander und sich selbst zu halten.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen, sich zu informieren und gemeinsam ein Zeichen für ein demenzfreundliches Miteinander zu setzen!